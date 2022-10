„Das Sommerhaus der Stars“: Nach dem Wiedersehen gehen Zuschauer auf die Barrikaden – „Sinnlos und frustrierend!“

Was war das für eine Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“? Die siebte Ausgabe der Sendung hatte es wirklich in sich. In spannenden Spielen kämpften die Promi-Paare um den Sieg und die 50.000 Euro – auch der ein oder andere Streit blieb nicht aus.

Letztendlich holten sich Patrick und Antonia den Titel des als Promi-Paar des Jahres. Nach dem großen Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ ist aber noch nicht Schluss. Es folgt die legendäre Wiedersehens-Show, wo alle nochmal aufeinandertreffen. Doch die Zuschauer sind von einer Sache mehr als enttäuscht.

„Das Sommerhaus der Stars“: Fans kritisieren Länge der Folge

In der Wiedersehensfolge zeigt RTL die schönen Momente der siebten Staffel. Allerdings fliegen auch ordentlich die Fetzen. Genau darüber amüsieren sich die meisten Zuschauer jedoch köstlich. Einziger Kritikpunkt: Die Folge ist viel zu kurz und wird abrupt beendet, so einige Fans. Vor allem auf Twitter machen einige verärgerte Nutzer ihrer Wut Luft:

„Warum macht ihr überhaupt eine Wiedersehensshow, wenn ihr den Beef dann abbrecht?! Sinnlos und frustrierend!“

„Das Wiedersehen hätte gerne mal ne Stunde länger gehen können.“

„Da hat mal eine Sendung so viel Potenzial und wird nach so kurzer Zeit beendet.“

„Huh? Warum wars das schon? Das war das kürzeste Wiedersehen jemals.“

„Wie schon Schluss? Die sind gerade erst warm geworden.“

„Was war das jetzt für ein bescheuertes Ende?“

„Das Sommerhaus der Stars“: Mario Basler teilt ordentlich aus

Der Rüpel des Abends: Mario Basler. Dieser teilt zum Ende hin nochmal ordentlich aus. Vor allem Stephen Dürr kommt dabei nicht gut weg. Der ehemalige Fußball-Profi hatte es schon während der Sendung auf ihn abgesehen. Dass die zwei keine Freunde mehr werden, macht Basler ziemlich klar: „Du bist für mich ein Affe, mehr nicht!“.

Und auch die YouTuberin Lisa-Marie Weinberger steht auf der baslerischen Abschussliste. Als er sie während eines Gesprächs ‚Kleine‘ nennt, rastet diese aus: „Du hast mich nicht Kleine zu nennen!“. Zeitweise wurde es richtig laut zwischen den Kandidaten. Für die Fans Unterhaltung pur. Viele resümieren, dass es die beste Wiedersehensfolge aller Zeiten sei.

Stephen und Katharina Dürr waren unter den Kandidaten nicht unbedingt beliebt. Als sie dann auch noch eine zweite Chance bekommen, eskaliert die Situation komplett. Hier erfährst du mehr dazu.