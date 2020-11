„Das Sommerhaus der Stars“ (RTL): Eskalation im Finale? Lisha mit Kampfansage – „Du umarmst den Teufel“

Mobbing, fiese Sprüche und schockierende Momente: Das „Sommerhaus der Stars“ (RTL) war in diesem Jahr nichts für schwache Nerven. Am Sonntagabend findet es nun sein Ende.

Und das mit einem Knall. Denn Lisha und Lou sind nach den Ereignissen der letzten Woche bitter enttäuscht. Das Paar spricht von „Verrat“ und für Lisha steht fest: „Am Ende kriegen die den Koffer ins Gesicht geknallt“.

„Das Sommerhaus der Stars“: Lisha und Lou schwören Rache

Showdown im „Sommerhaus der Stars“. Und die Stimmung ist auf ihrem Höhepunkt. Denn in der vergangenen Woche begingen Andreas und Caro „Verrat“, dieser Auffassung sind zumindest Lisha und Lou.

Denn die Paare mussten sich einer Aufgabe stellen, die es in sich hatte. Die Frau, die am Ende die Rechenaufgabe am schnellsten löste, durfte einem gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Das Rennen machte Caro. Für Lisha und Lou ein Grund zum Aufatmen – dachten die beiden zumindest.

+++„Sommerhaus der Stars“: Pharos erklären Mobbing-Skandal – und machen alles noch schlimmer+++

Lisha und Lou bitter enttäuscht: „Ekelhaft“

Schließlich hatte Caro es ihr versprochen. „Von uns kriegt ihr keine Stimme, hoch und heilig versprochen“, sagte sie noch zu Lisha, während sich beide umarmten. Doch Andreas sah das offenbar anders und machte deutlich, dass er keine Rücksicht nehmen wolle, schließlich möchte er gewinnen.

Und dann gab es wohl die bittere Überraschung für Lisha und Lou. Denn Andreas und Caro hatten sich offenbar dazu entschieden, ausgerechnet sie nicht zu sichern.

Lisha schwört Rache: „Bin der ekelhafteste Feind“

Lisha ist fassungslos. „Ekelhaft", findet sie und schwört Rache. „Lou und ich wurden so verletzt, dass wir jetzt bis zur Nominierung so gut schauspielern und am Ende kriegen die den Koffer ins Gesicht geknallt.“ Und so weiß der geneigte Zuschauer auch gleich, dass die Umarmung von Caro und Lisha nicht ohne Hintergedanken passiert. „Du umarmst den Teufel gerade“, macht Lisha vor laufenden Kameras klar.

Kampfansage im „Sommerhaus der Stars“! „Ich bin der ekelhafteste Feind, den du nur haben kannst“, betont Lisha noch einmal. Na das kann ja heiter werden. Ihr Kampfgeist ist jedenfalls geweckt. Sie will gewinnen, „um den Ratten eins auszuwischen.“

--------------------

Mehr zum „Sommerhaus der Stars“

„Sommerhaus der Stars“: Mobbing-Eklat – Andrej Mangold und Jennifer fordern nun DAS von RTL

„Sommerhaus der Stars“: Widerliches Geständnis – Lou pinkelte in Lishas Badewasser, mit entsetzlichen Folgen

Sommerhaus der Stars: Dieses Spiel sorgt für blankes Entsetzen bei den Promis – „Ekelhaft!“

--------------------

Diesem Spiel müssen sich die Promis stellen

Können Lisha und Lou das Spiel für sich entscheiden oder katapultiert es sie ins Aus? Foto: RTL/TvNow

Doch zwischen ihr und dem Sieg stehen noch einige Spiele, die die Promi-Paare lösen müssen. So zum Beispiel das Spiel „richtig einlochen“. Die Promis müssen sechs Fragen beantworten. Die Anfangsbuchstaben der richtigen Antworten befinden sich jeweils auf den Bällen. Die Bälle müssen in die richtigen Löcher gerollt werden. Aus sechs Bällen ergibt sich dann das Lösungswort.

Das Paar, das das Spiel verliert, muss als erstes „Das Sommerhaus der Stars“ verlassen. Wie Lisha und Lou und die anderen Promi-Paare sich schlagen und wer am Ende „Das Sommerhaus der Stars“ gewinnt, siehst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf RTL oder jetzt schon bei TvNow.

+++ „Sommerhaus der Stars“: Nach Mobbing-Fiasko - Jennifer Lange zieht Notbremse +++

Die große Aussprache gibt es im Anschluss an das Finale. (abr)