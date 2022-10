„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Kandidaten verraten Sex-Plan – „Peinlich“

Bettenwechsel in Folge 8 bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2022. Kaum sind die einen weg, wittern andere ihre Chance – und zwar für ein bisschen Zeit zu zweit. Zumindest machen Diogo Sangre und Vanessa Mariposa das deutlich, als sie plötzlich bei Patrick Romer und Antonia Hemmer auf der Matte stehen.

„Ich mach’s auch mit Kamera“, kündigt Diogo großspurig an. Und wer den „Das Sommerhaus der Stars„-Kandidaten in der Vergangenheit schon einmal im TV gesehen hat, weiß, diese Aussage war ernst gemeint. In dem Gespräch werden Diogo und Vanessa dann aber plötzlich konkret und packen über ihre Sex-Pläne aus.

„Das Sommerhaus der Stars“: Diogo packt in RTL-Show über Sex im TV aus

„Warum macht ihr das nicht drüben?“, fragt Patrick scherzhaft. Nicht wissend, dass seine Konkurrenten ihr Liebesglück anscheinend schon im Sommerhaus ausgelebt haben. „Wer sagt, dass wir es noch nicht gemacht haben?“, fragt Diogo grinsend nach.

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

Die RTL-Show wird seit 2016 produziert

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

„Das ist einfach nur peinlich“, kommentiert Patrick im anschließenden Interview. Sich mit Sex-Gesprächen Sendezeit zu erschleichen, kommt für ihn nicht infrage. Dass die beiden Turteltäubchen aber nicht nur über ihre Sexgeschichten reden, sondern auch Taten sprechen lassen, zeigt eine Aufnahme des gemeinsamen Duschgangs von Vanessa und Diogo.

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL geht’s auch 2022 wieder um Sex, Drama und den großen Gewinn. Foto: RTL

„Das Sommerhaus der Stars“: Vanessa hat skurrilen Sex-Plan

Während Antonia Hemmer und Patrick Romer alles andere als begeistert wirken, können Diogo und Vanessa gar nicht aufhören über mögliche Sex-Orte im Sommerhaus zu sprechen. Dann enthüllen sie im Affekt plötzlich einen skurrilen Sex-Plan, den sie ausgerechnet im Wandschrank ihrer Konkurrenz in die Tat umsetzen würden. ZU Anschauungszwecken steigt Vanessa dann auch gleich mal in den Schrank, hält sich eine Decke über den Kopf und imitiert ein mögliches Liebesspiel.

„Wahnsinn“, entfährt es Antonia später. Die Influencerin und Landwirt Patrick sehen angewidert aus. Klingt ganz danach, als würde zwischen diesen beiden Pärchen keine enge Freundschaft entstehen.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.