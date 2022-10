„Das Sommerhaus der Stars“: RTL-Promis treffen Entscheidung – dann eskaliert die Situation komplett

Am Ende jeder Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 stellt sich wieder einmal die Frage: Wer ist raus und wer darf weiterspielen? In Folge 8 steht eine Entscheidung an, diesmal, wählen die RTL-Insassen zwischen Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus und Stephen und Katharina Dürr.

Eine schwierige Wahl, immerhin haben sich auf beiden Seiten mittlerweile Allianzen gebildet, die im Ausscheiden des jeweils anderen Pärchens einen Vorteil wittern. Als die Entscheidung dann aber endlich gefallen ist, tönt plötzlich lautstarkes Gezeter durch „Das Sommerhaus der Stars„. Allerdings nicht vom Verlierer-Pärchen.

++Achtung Spoiler. Hier erfährst du, wer raus soll++

„Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar soll die RTL-Show verlassen

Die Entscheidung ist gefallen. Die Promis wollen, dass Stephen und Katharina das Haus verlassen. Kein Wunder, immerhin kamen die beiden in der Vergangenheit bei ihren Konkurrenten nur bedingt gut an. Vor allem Stephen eckte mit seiner Art immer wieder an. Ein guter Grund, ihn endlich aus der Show zu werfen. Doch es gibt einen Haken.

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

Die RTL-Show wird seit 2016 produziert

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

„Die zwei nominierten Paare kämpfen in einer Exit-Challenge um den Verbleib im Sommerhaus. Das Paar, das dieses direkte Duell verliert, muss das Sommerhaus verlassen“, liest Christina vor. Es ist ein Schlag ins Gesicht für Cosimo und Nathalie, die sich gerade noch in Sicherheit wägten. Damit sind die Karten neu gemischt.

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus müssen noch einmal für ihr Bleibe im Sommerhaus der Stars bei RTL kämpfen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Das Sommerhaus der Stars“: Cosimo flippt in RTL-Show aus

Während Stephen und Katharina frohlocken und das Voting der anderen ungeschehen machen können, tobt Cosimo. „Ich hasse sowas“, entfährt es ihm. „Mein ganzes Leben war so wie jetzt, heute. Ich bin abgef****, glaubt mir.“

Mehr Promi- und TV-News:

Der TV-Star kann einfach nicht begreifen, dass er am nächsten Tag noch einmal antreten muss. Cosimo ist dermaßen aufgebracht, dass er sagt: „Sollen die ihren Spaß haben. Die sind weiter und fertig.“ Der 40-Jährige ist außer sich und erwägt ernsthaft, das Handtuch zu werfen und die Show zu verlassen. Bleibt abzuwarten, ob Cosimo wirklich daran festhält oder sich doch noch zu einem Showdown überreden lässt.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.