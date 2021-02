„Das Schwein“ bei „The Masked Singer“: Zuschauer tippen auf DIESEN Star – dann meldet sich ProSieben

„Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt...“ Das sangen bereits die Prinzen. Nun ist diese Lebensweisheit auch bei „The Masked Singer“ angekommen.

Denn den Titel will in diesem Jahr „Das Schwein“ gewinnen. Doch hat „Das Schwein“ Chancen bei „The Masked Singer“? Und wer steckt eigentlich unter der Maske mit dem auffälligen Regenschirm-Hut? Hier erfährst du alle Hinweise, Tipps und Spekulationen zu „Das Schwein“.

„The Masked Singer“: „Das Schwein findet Sonnenschein zum Heulen“

„Verkehrte Welt? DAS SCHWEIN findet Sonnenschein zum Heulen. Dafür bringt es Regen und Wasser in jeder Form zum Strahlen. Praktischerweise trägt es immer seinen Regenmantel und Regenschirm. Pailletten, Strasssteine und Glamourfolie sorgen für ein glänzendes Outfit“, beschreibt ProSieben „Das Schwein“.

Das sind die Promi-Tipps der Zuschauer:

Evelyn Burdecki

Nina Hagen

Bastian Schweinsteiger

Inka Bause

Doch wer ist der unbekannte Wasser-Liebhaber? In der ProSieben-App haben die Zuschauer eine klare Favoritin. So tippen 39,2 Prozent der Voter auf „Dschungelcamp“-Siegerin Evelyn Burdecki.

„The Masked Singer“: SIE ist sicher nicht dabei

Von der Größe und den Beinen könnte es passen. Doch leider funkt ProSieben bei diesem Tipp dazwischen. So stellte ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann in der Pressekonferenz zu „The Masked Singer“ 2021 klar, dass Evelyn Burdecki auch in diesem Jahr nicht an „The Masked Singer“ teilnehmen werde.

Außerdem bei den Tipps vertreten: Ex-Profifußballer Bastian Schweinsteiger und „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. Bei Instagram jedoch fällt noch ein ganz anderer Name. Nina Hagen. Der ausgefallene Style könnte da durchaus passen.

Wer auch immer unter der Maske stecken wird. Einen Wusch haben die „The Masked Singer“-Macher schon erfüllt. Diesen hier.