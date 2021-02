„Das Quokka“ bei „The Masked Singer“: Fans erkennen IHN direkt

„So ein cooles Wesen.“ Das werden wohl die meisten Fans gedacht haben, als ProSieben „Das Quokka“ für „The Masked Singer“ 2021 vorstellte.

Ein Outfit komplett in Gold gehalten, Diamanten auf den Zähnen und stylishe Dance-Moves. Das ist „Das Quokka“. Klar, dass die „The Masked Singer“-Fans da direkt einen Promi auserkoren haben, der sich unter der flauschigen Maske verstecken könnte.

„Das Quokka“ bei „The Masked Singer“: Ist es DIESER Promi?

Doch erst mal die Eckdaten. „Als DJ Security macht DAS QUOKKA die Nacht an seinen Turntables zum Tag und feiert auf der 'The Masked Singer'-Bühne ab. Der goldige Nager aus Australien mit der handgegossenen Poser-Kette hinterlässt große Fußspuren in seinen maßgefertigten Goldleder-Schuhen in Größe 76,5“, schreibt ProSieben.

Mhhh, wer könnte das wohl sein? Bei Instagram sind sich die ersten Fans einig. Statur, Style und Bewegungen lassen auf einen ganz bestimmten Promi schließen. Und der ist im „The Masked Singer“-Universum kein Unbekannter.

„Das Quokka“ bei „The Masked Singer“: Fans haben Verdacht

„The Masked Singer“ geht am 16. Februar in die nächste Runde. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Beim Quokka muss ich direkt an Faisal Kawusi denken“, schreibt ein Fan. Ein weiterer Anhänger ist derselben Meinung: „Mein erster Gedanke: Es ist Faisal Kawusi!“

Sie sind nicht die einzigen beiden, die das so sehen:

„Ich musste irgendwie direkt an Faisal denken.“

„Faisal Kawusi?“

„Bestimmt Faisal“

Spätestens am 16. Februar sind wir ein bisschen schlauer. Dann startet nämlich die neue Staffel von „The Masked Singer“ bei ProSieben. Wie immer geht es pünktlich um 20.15 Uhr los.

