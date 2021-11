„Das perfekte Dinner“: „Ach du meine Güte“ – Vox-Sprecher kann's nicht glauben, als er Wohnung sieht

Es ist das letzte „Das perfekte Dinner“ in Wien in dieser Woche. Gastgeberin ist diesmal Wienerin Susanna. Die Kunstmanagerin wohnt im wohlhabenden 3. Bezirk und will die Vox-.Show für sich gewinnen.

Ihr glamouröser Wohnort spiegelt sich auch in der Wohnung der „Das perfekte Dinner“-Hobbyköchin ab.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Sprecher ist baff, als er die Wohnung von Susanna betritt

Als das Kamerateam die Treppen nach oben steigt, um Susanna an ihrer Haustür zu begrüßen, staunt es schon mal nicht schlecht. Dem Sprecher der Vox-Sendung fällt sofort auf: „Ist ja richtig weitläufig bei dir.“ Wenn der wüsste…

------------------------------

Das ist die Sendung „Das perfekte Dinner“ (Vox):

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

Am Ende jeder Woche wird ein Gewinner bei „Das perfekte Dinner” gekührt

Die Folgen sind zum Nachgucken bei TV Plus verfügbar

------------------------------

Denn als er um die Ecke in den richtigen Wohnungsflur abbiegt, kommt er aus dem Staunen nicht mehr raus: „Ach du meine Güte, der Flur hört ja gar nicht auf. Moment, ich komme ja gar nicht hinterher!

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Susanna braucht mit ihren Zwillingstöchtern und ihrem Mann eben viel Platz zu Hause. Dekadent geht es auch im Wohnzimmer weiter. Neben Kunstgemälden steht auch ein edles Klavier im Raum.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Sprecher plötzlich perplex

Der Vox-Sprecher ist plötzlich perplex, als er zur Küche geht. Denn die ist verhältnismäßig nah. „Vier Schritte nur? Ein Fußweg nach meinem Geschmack.“

Das perfekte Dinner: Die Hoch-Truppe aus Wien. Foto: RTL / ITV Studios

Auf des Wesentliche des Tages freut sich die Wienerin schon riesig: das Kochen. „Ich bin froh, dass ich jetzt drankomme. Ich habe eine ganze Woche überlegt, was ich mache und wie“, erzählt sie in die Kamera.

Jetzt steht Susannas Menü aber endlich fest. Und das kommt auf den Tisch:

Vorspeise: Szegediner Hummerkraut

Hauptspeise: Rehfilet / Hollersauce / Lauch / Maroni-Serviettenknödel

Nachspeise: Delizia al Limone

Hummersauce, Rehfilet – klingt nach einem ausgefallenen Speiseplan. „Wow, das ist ja ne tolle Wohnung!“, heißt es aber erst mal von Seiten ihrer Gäste, die ebenfalls ziemlich perplex sind. Auch das Essen kommt gut an. Allerdings nicht so gut wie bei ihrer Konkurrenz. Für Susanna gibt es mit 30 Punkten insgesamt die niedrigste Bewertung. Klare Siegerin ist Christina mit 37 Punkten.

Doch„Das perfekte Dinner“-Gastgeberin Susanna aus dem 3. Wiener Bezirk verkraftet es sicher, nicht das Preisgeld von 3000 Euro gewonnen zu haben.

Auch „Das perfekte Dinner"-Kandidatin Renate sorgte bei dem Vox-Team für Überraschung und machte in der Show gleich mal ein spontanes Outing.