„Das perfekte Dinner“ (Vox): Als Gäste DIESES Menü sehen, steht ihnen der Mund offen! „Verrückt!“

Großes Finale von „Das perfekte Dinner“ (Vox) in Bayreuth!

An Tag 5 muss Michael seine Gäste bekochen – die Herausforderung ist riesig. Nur wenn er wirklich „Das perfekte Dinner“ zaubert und die Höchstzahl von 40 Punkten einheimst, kann er die Woche in Bayreuth gewinnen. Konkurrentin Caroline hat bereits ordentlich vorgelegt und die volle Punktzahl für ihr mallorquinisches Menü bekommen.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gäste von Menü erstaunt

Gut, dass Michael sich von dem Druck nicht aus der Ruhe bringen lässt. Für seinen Abend bei „Das perfekte Dinner“ hat sich der 55-Jährige etwas ganz Besonderes ausgedacht, um den Sieg nach Hause zu holen.

„Das perfekte Dinner“ in Bayreuth. Foto: TVNOW / ITV Studios

Auch seine Gäste staunen nicht schlecht, als sie das Menü des Hobby-Sportlers sehen.

---------------

Das ist das Menü von Michael bei „Das perfekte Dinner“:

Vorspeise : Altfränkische Biersuppe

: Altfränkische Biersuppe Hauptspeise : Bockbiergulasch vom heimischen Wildschwein Braumeisterart, dazu Brenknödel an kühlem Kartoffel-Preiselbeer-Stampf

: Bockbiergulasch vom heimischen Wildschwein Braumeisterart, dazu Brenknödel an kühlem Kartoffel-Preiselbeer-Stampf Nachspeise: Tiramisu vom Bayreuther Weißbier, frische Weißbierzabaione, Eis von der Himbeere

---------------

Na, Motto erkannt? Richtig, bei Michael geht es durch und durch um das Thema Bier. Konkurrent Micha muss schmunzeln, als er die Vorspeise sieht.„Ne!“, ruft er zugleich erschrocken und überrascht. Schon bei ihm an Tag 1 gab es die fränkische Spezialität. Doch Margot weiß, die Biersuppe von Michael soll sich stark von der von Micha unterscheiden.

Alle vier Gäste freuen sich über das Biermenü. Caroline: „Der Faden ist ganz klar das Bayreuther Bier.“

--------------

Mehr zu „Das perfekte Dinner“ aus Bayreuth:

Gastgeberin backt Mandelkuchen – doch es gibt ein Problem

Plötzlich kommt es zwischen den Gängen zum Unfall – „Warum passiert sowas?“

Zuschauer setzen auf IHN – „Hoffe, er hält gut dagegen“

--------------

Auch Micha und Angie können den Abend kaum erwarten. „Verrückt! Das ist ein verrückt geiles Essen! Das finde ich mega“, freut sich Micha. Und seine Konkurrentin: „Das klingt wundervoll.“

+++ VOX: Sender legt beliebte Show auf Eis – der traurige Grund +++

„Das perfekte Dinner“: Achtung, Spoiler!

So wundervoll wie sich die Gäste das Dinner vorab vorgestellt haben, wurde es am Ende auch. Doch an Caro kommt er nicht ran, fünf Zähler fehlen zum Doppelsieg. Immerhin: Michael belegt mit seinem Biermenü Platz zwei bei „Das perfekte Dinner“ in Bayreuth.

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.