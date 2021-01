„Das perfekte Dinner“: Vegetarierin bekommt Fleischlos-Menü – dann wird es richtig dreist

Sie hatte sich vor der Aufzeichnung von „Das perfekte Dinner“ viel Mühe gegeben. Frisches Gemüse gekauft, leckeres Fleisch organisiert. Doch für Teilnehmerin Gözde aus Stuttgart sollte die Teilnahme an der Vox-Kochshow zu einer anstrengenden Angelegenheit werden.

Grund dafür war vor allem „Das perfekte Dinner“-Konkurrentin Nada. Denn der überzeugten Vegetarierin konnte man es augenscheinlich einfach nicht recht machen.

„Das perfekte Dinner“: Vegetarierin Nada hat ganz bestimmte Anforderungen

Denn Nada hatte klare Vorstellungen, wie eine Gastgeberin sich ihr Gegenüber zu verhalten habe. Während die fleischessenden Gäste zur Hauptspeise Lammkoteletts bekommen sollen, will sie schließlich nicht leer ausgehen.

„Ich erwarte wirklich eine hochwertige Alternative. Also wenn sie das jetzt nur auslässt und ich son bisschen mehr Beilagenteller kriege, wäre ich ein bisschen enttäuscht“, so die 41-jährige Nada.

„Das perfekte Dinner“: Bei der Vorspeise wird Nada dreist

Doch genau das hatte Gözde so geplant. Schließlich hatte sie ihr Menü extra so aufgestellt, dass die Auswahl an Gemüse so reichhaltig ist, dass auch ein Vegetarier davon locker satt werden würde.

Gözde wollte in Stuttgart ihr perfektes Dinner zaubern. Foto: TVNOW / ITV Studios

Doch es wurde noch dreister. So servierte Gözde zur Vorspeise neben einer türkischen Linsensuppe einen gefüllten Fladenbrot-Teig mit gebratener Leber. Selbstverständlich nicht für Nada. Die bekam eben jenen Fladenbrotteig mit gewürztem Frischkäse. Doch auch daran hatte Nada etwas auszusetzen.

So war der Frischkäse lediglich von Gözde gewürzt worden. Nada hätte da deutlich mehr erwartet. „Ich hätte es schön gefunden, wenn sie den Frischkäse selber gemacht hätte. Die Mühe habe ich mir auch gemacht. Und es ist schon etwas Besonderes“, so die 41-Jährige.

„Das perfekte Dinner“: Mini-Punktzahl für Gözde

Ob es sich wirklich gelohnt hätte, den Aufwand für das bisschen Frischkäse auf sich zu nehmen, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Gözde jedenfalls war nach der Vorspeise mit den Nerven am Ende, fasste sogar noch ans heiße Backblech.

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ wird seit 2006 bei Vox ausgestrahlt

Fünf Hobbyköche aus einer Region treten in einer Woche gegeneinander an

Am Ende gewinnt der Teilnehmer mit den meisten Punkten

Die Rezepte der Kandidaten findest du online bei Vox

Die Verunsicherung sollte sich am Ende auch in den Punkten widerspiegeln. Lediglich drei Punkte bekam Gözde von der anspruchsvollen Nada. Und vergab damit die wenigsten aller Kandidaten. Das sorgte auch beim „Das perfekte Dinner“-Sprecher für Überraschung: „Oh, auch mit Begründung ganz schön hart.“

