„Das perfekte Dinner“: Zuschauer angewidert – weil der Gastgeber DAS serviert

Eine solch außergewöhnliche Hauptspeise gab es bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“ noch nie.

In dieser Woche findet „Das perfekte Dinner“ im Tessin statt. Und in dem italienisch-sprachigen Idyll ticken die Uhren essenstechnisch wohl ein wenig anders.

„Das perfekte Dinner“: Dieses Fleisch gab es bei VOX noch nie

So will Gastgeber Oliver eine Hauptspeise servieren, wie sie bei „Das perfekte Dinner“ noch nie auf den Teller kam. Dabei fing alles so normal an. Als Vorspeise kredenzte der 54-jährige Chinawissenschaftler Seeteufel mit Sesam und Nüßlisalat an Himbeervinaigrette. Als Nachspeise gab es Mohnnudeln. Nur das Hauptmahl tanzte aus der Reihe.

So servierte Oliver ernsthaft Murmeltier an Pfifferlingssauce. Bitte was? Das dachten sich wohl auch seine Gäste, die wirkten nämlich erst einmal etwas baff.

Twitter-User sind dezent angewidert

Das perfekte Dinner: Die Runde aus dem Tessin. Foto: TVNOW / ITV Studios

„Ach du Scheiße, Murmeltier“ fluchte der Gastgeber des Vortages Allesandro direkt los. Und auch die Zuschauer der VOX-Kochshow wirkten dezent angewidert. Bei Twitter überschlugen sich die Kommentare:

Murmeltiere? Essen?

Denke gerade darüber nach, welche Viren gebratene Nagetiere übertragen können.

Wieso isst man sowas?

Murmeltier??? Was zum Teufel???

Wieso sind die nicht geschockt, dass es Murmeltier gibt...?

Bitte warum muss Murmeltier serviert werden?

Murmeltier? Noch nie gesehen und essen würde ich das auch nicht.

Den Gästen schien das ungewöhnliche Abendmahl jedoch zu schmecken. Sie lobten die Würze des Murmeltieres. „Das Murmeltier schmeckt völlig normal. Das schmeckt richtig gut“, so die 60-jährige Ines.

Insgesamt schien „Das perfekte Dinner“ aber nicht bei Oliver stattgefunden haben. Lediglich 24 Punkte gaben die Tessiner ihrem Gastgeber.