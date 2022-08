„Das perfekte Dinner“: Kandidatin bringt Gast zum Weinen – „Ich kann sowas gar nicht haben“

Es geht schon wieder los! Diese Woche ist „Das perfekte Dinner“ in der Hansestadt Lüneburg unterwegs. Fünf Hobbyköche werden in dieser Woche um den Titel kochen. Den Anfang macht die 25-Jährige Hannah.

Als Jüngste in der Runde in dieser „Das perfekte Dinner“-Woche empfängt sie ihre Gäste in ihrem ländlichen Elternhaus. Als die anderen Kandidaten bei Hannah ankommen, gehen die Fünf direkt in den Garten und machen es sich an einem Lagerfeuer gemütlich. Da kommt eine ganz besondere Stimmung auf.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin Hannah holt ihre Gitarre raus

Nicht nur in der Küche ist die 25-Jährige ein wahres Talent. Dazu kann sie auch noch Gitarre spielen und singt für ihr Leben gern. So kommt es dann dazu, dass sie am Lagerfeuer auf eine Idee kommt: „Wir können auch ein Lagerfeuerlied spielen. Ich habe mein Gitarre hinten stehen“. Das ist den Gästen natürlich nicht entgangen: „Habe ich eben gesehen. Spielst du uns was?“. Etwas verlegen sagt Hannah dann: „Ja, also wenn ihr darauf Lust habt...“. Kaum spricht sie diesen Satz aus, rufen alle ihre Gäste vor Begeisterung: „Ja klar!“.

Prompt die 25-jährige Lüneburgerin mit ihrer schwarzen Gitarre aus dem Haus gelaufen und lächelt etwas nervös. Doch davon war nach den ersten Tönen des Liedes dann auch nichts mehr zu spüren.

Das ist Hannahs Menü bei „Das perfekte Dinner“:

Vorspeise: Wer bettet das Rosa auf der buttrigen Birne?

Hauptspeise: Wer macht dem Salm Feuer unterm Hintern?

Nachspeise: Wer setzt Mangifera und klein Grün auf ihren Thron?

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin Tine verdrückt ein Tränchen

Schon als Hannah anfängt zu spielen, zeigt sie, dass sie Gänsehaut bekommt. Dinner-Teilnehmerin Bettina, genannt Tine, kann sich letztendlich nicht mehr zusammenreißen und wischt sich, nachdem die letzten Töne verklingen, eine Träne aus dem Gesicht: „Sag mal, ich musste mir hier richtig einen wegwischen. Ich bin doch immer so, man. Vorm Lagerfeuer, knister, knister. Ich kann sowas gar nicht haben“. Hannah nimmt es als Kompliment und auch die restlichen Kandidaten sind von dieser Gesangseinlage begeistert.

Ob Hannah nicht nur mit ihrem musikalischen Talent, sondern auch mit ihrem kulinarischen zu Tränen rührt, siehst du um 19.00 Uhr bei Vox oder jederzeit in der Mediathek bei RTL+.

