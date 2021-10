„Das perfekte Dinner“: Vox-Team betritt Haus – unglaublich, was es darin vorfindet

Dieser Kandidat verblüfft gleich doppelt! Das Vox-Team von „Das perfekte Dinner“ ist diese Woche in Ingolstadt unterwegs. Oder besser: Bei Nenad (53) in einem benachbarten Örtchen.

Und kaum ist das Vox-Team bei dem „Das perfekte Dinner“-Hobbykoch Zuhause, folgt auch schon die Überraschung.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Team irritiert, weil DAS im Haus ist

Erstens: Der Dinner-Teilnehmer hat ein ganz besonderes Faible. „Könnte es sein, dass hier ein beinharter Entenhausen- und Mickey Mouse-Fan wohnt?“, fragt der Vox-Sprecher ihn ganz dezent, sobald er im Flur steht.

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

Neue Folgen kannst du dir in der Mediathek auf TV Now ansehen

„Das perfekte Dinner“: Kandidat hat ungewöhnliche Leidenschaft

In der Tat hat Nenad seinen Flur mit Figuren und Bildern von Mickey Mouse und Donald Duck dekoriert. „Ich bin tatsächlich Mickey Mouse und Donald-Duck-Fan. Ich liebe die, ich weiß nicht warum. Und das schon viele viele Jahre. Man sieht es auch“, so der Gastgeber. So weit, so gut. Und er macht noch ein Geständnis.

Das perfekte Dinner: Das Team aus Ingolstadt. Foto: RTL / ITV Studios

Zweitens: Nenad ist nebenbei Rock’n’roll-Trainer und macht das schon über 30 Jahre. „Das ist meine Leidenschaft.“ Auch seine Gäste sind perplex, als sie vom Hobby ihres Kochs erfahren.

Mickey Mouse und Rock’n’roll hin oder her: Kann der „Das perfekte Dinner“-Kandidat aber auch das Wichtigste des Abends: kochen?

Nenads Menü:

Vorspeise: Frisches Rosa/ saftiges Grün

Hauptspeise: Saftiges Rot/ knuspriges Goldgelb/ buntes Grün

Nachspeise: Zartes Rot/ elegantes Weiß

Geübt hat Nenad vorher nicht. Ein Fehler?

„Der kreativ bekloppte positiv gestimmte Nenad meint, er macht das jeden Tag irgendwie – und jeden Tag mal was anderes. Man hat natürlich Stress und die Woche waren die Tage lang. Schade, ich hab‘s verpeilt.“

Am Ende bekommt der „Das perfekte Dinner“-Gastgeber von seinen Besuchern 31 Punkte. Gewinnen tut er damit insgesamt zwar nicht, ein Spaß war es aber dennoch für ihn.

„Das perfekte Dinner“ läuft übrigens immer montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox und bei Tvnow.

