„Das perfekte Dinner“: Vox-Sprecher ist total aus dem Häuschen, als er DAS sieht

Es ist Halbzeit bei „Das perfekte Dinner“ in Siegen. Diesmal darf Hobbyköchin Petra an den Herd. Bevor sie allerdings mit ihren Kochkünsten überzeugen kann, sorgt zunächst ein tierischer Zeitgenosse für Aufregung.

Der Sprecher von „Das perfekte Dinner“ ist ganz aus dem Häuschen.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Kandidatin Petra ist überraschend gut gelaunt – wegen IHM

Warum Petra so gut gelaunt sei, wird sie bei der Ankunft des Vox-Teams gefragt. Die Begründung ist einfach: „Ich habe gerade mein Eichhörnchen gesehen.“ Zur Erklärung: „Ich habe gerade ein Eigenes, das flitzte gerade über unseren Balkon.“

-----------------------------------------------

Das ist Petras Menü:

Vorspeise: Salat / Garnele / Schafskäse / Tomate / Brötchen mit Tomatenbutter

Hauptspeise: Nudeln / Rotwein-Schalotten-Sauce / Roastbeef / gebratenes Gemüse

Nachspeise: Mandelparfait / Pflaume / Zimt / Schokolade

-----------------------------------------------

Die 55-Jährige ist sich sicher: „Das ist bestimmt ein gutes Omen“. In der Küche angekommen, bekommt das Haus-Eichhörnchen auch gleich mal eine standesgemäße Vorstellung.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Kandidatin kommt bei Eichhörnchen ins Schwärmen

Das puschelige Tierchen hört auf den Namen „Herminchen“ und ist bei Petras Familie anscheinend oft und gern gesehener Besuch. „Wir mögen es. Das ist ganz knuffig.“ Nur die Vögel haben anscheinend ein Problem mit dem Tier, denn „ab und an hüpft es in das Vogelhäuschen rein“, so Petra.

In Siegen kocht „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Petra um den Wochensieg. Foto: Foto: RTL

Wie knuffig das Eichhörnchen ist, zeigt eine Nahaufnahme des kleinen Nagetiers. Nicht nur Petra ist begeistert von Herminchen. Auch der Vox-Sprecher ist ganz vernarrt in den Balkon-Besuch: „Das ist ja wirklich total süß“, schwärmt er.

Eichhörnchen stiehlt Hobbyköchin bei „Das perfekte Dinner“ die Show

Herminchen scheint selbst aber auch ganz angetan von Petra zu sein. Wie die Hobbyköchin verrät, „steht es mit den Pfötchen an unserer Glastür [...] und späht immer rein.“

-----------------------------------------------

Mehr zu „Das perfekte Dinner“:

-----------------------------------------------

Auch den großen Fernsehauftritt lässt sich das Eichhörnchen nicht entgehen. Ob es auch am Abend vorbeischaut, wenn Petra zum Essen lädt, zeigt sich um 19.00 Uhr bei „Das perfekte Dinner“ bei Vox.

Mit welcher dramatischen Geschichte aus seiner Kindheit Uwe beim Influencer-Spezial von „Das perfekte Dinner“ für Aufsehen sorgte, erfährst du hier.