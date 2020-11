„Das perfekte Dinner“: Kandidat mit kurioser Ansage – „muss nicht das perfekte Dinner werden“

Was war da denn los bei „Das perfektes Dinner“? Normalerweise kochen die Kandidaten ja erst einmal, bevor sie eine Einschätzung über ihr ausgerichtetes Dinner abgeben. Nicht so Vox-Kandidat Sven (34).

Denn der Werbetexter aus Trier streicht schon vor dem ersten Gang bei „Das perfekte Dinner“ die Segel. Also ein bisschen mehr Kampfeslust hätten wir uns da schon von ihm gewünscht. Seine Begründung: Bei Konkurrentin Sonja habe es am Mittwoch bereits das perfekte Dinner gegeben. Da habe er nun keine Chance mehr.

Doch die Chancenlosigkeit sieht Sven auch als Vorteil: „Heute ist es viel entspannter. Heute wird es ein Essen mit Freunden im sehr kleinen Kreis.“

Das Menü von Sven aus Trier:

Vorspeise: Selbstgemachte Ravioli mit Salbei-Butter und geschmolzenen Tomaten

Selbstgemachte Ravioli mit Salbei-Butter und geschmolzenen Tomaten Hauptgang: Saltimbocca mit Weißweinsoße, dazu Polenta und Gemüsepäckchen aus dem Ofen

Saltimbocca mit Weißweinsoße, dazu Polenta und Gemüsepäckchen aus dem Ofen Dessert: Lavendel-Salbei-Panna-Cotta mit Himbeersoße

Lavendel-Salbei-Panna-Cotta mit Himbeersoße Die Rezepte findest du auf der Website von Vox

Das perfekte Dinner gibt es seit 2006. Foto: TVNOW

Das klingt nach 'aufgeben', merkt auch der „Das perfekte Dinner“-Sprecher an. Nicht so ganz. Zwar habe er den Anspruch, dass es lecker werde, so Sven, „aber es muss jetzt nicht das perfekte Dinner werden, denn das gab es letzte Woche schon.“

+++ „Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin will Hauptgang zubereiten – plötzlich kommt ER um die Ecke +++

„Das perfekte Dinner“: Gute Leistung ohne Druck

Na dann. Ohne Druck kocht es sich vielleicht leichter. Ein Menü hat sich Sven jedenfalls einfallen lassen. Bei ihm gibt es zur Vorspeise selbstgemachte Ravioli mit Salbei-Butter und geschmolzenen Tomaten, zum Hauptgang Saltimbocca mit Weißweinsoße, dazu Polenta und Gemüsepäckchen aus dem Ofen und als Dessert Lavendel-Salbei-Panna-Cotta mit Himbeersoße.

Klingt doch lecker. So ganz super wurde es jedoch nicht. So sorgte Sven zwar für tolle Stimmung, insgesamt wäre es jedoch ausbaufähiger gewesen. Das Problem: „Er hat es einfach schleifen lassen“, wie Kandidat Dieter treffend anmerkte.

So gab es schlussendlich doch noch stattliche 33 Punkte. Und damit nur vier Punkte weniger als Topfavoritin Sonja.

Vielleicht wäre ja sogar noch mehr drin gewesen, wenn Sven nicht schon aufgegeben hätte, bevor er überhaupt seine Küche betrat.

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen findest du in der TVNOW-Mediathek.

Ein ganz besonderes Menü kochte auch Kandidat Michael. Warum besonders „Trash-Tv“-Fans es lieben werden.