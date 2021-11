Das perfekte Dinner: Die Gäste können nicht glauben, was sie bei Gastgeberin Esther sehen.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gäste kommen in Wohnung – und fallen fast vom Glauben ab

Bei „Das perfekte Dinner“ geht es diesmal nach Köln zu Gastgeberin Esther (34).

In dieser Woche lautet das Motto der Vox-Kochshow Female Empowerment. Gezeigt werden starke Frauen, die sich für ihre Rechte und die der LGBTQ-Community einsetzen. Auch Geburtsfotografin Esther ist eine von ihnen. Sie lebte jahrelang mit ihrer Familie in Ostafrika und will ihr Menü auch danach ausrichten.

Das perfekte Dinner: Esther will etwas Besonderes kochen. Foto: RTL / ITV Studios

Als die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin ihre Gäste empfängt, können die aber erst einmal gar nicht glauben, was ihnen geboten wird. Doch erst einmal von vorne!

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin hat außergewöhnlichen Job

Bevor sich Esther ans Kochen macht, erzählt sie dem Vox-Team zunächst von ihrem ganz besonderen Job als Geburtsfotografin. „Ich fotografiere Frauen in einer sehr intimen Phase ihres Lebens, während das Baby geboren wird.“ Sie selbst ist Mutter zweier Töchter und weiß genau, wie Frauen dabei empfinden.

Das ist „Das perfekte Dinner“ (Vox):

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

Doch das Thema der Sendung ist das Kochen. Und genau das glaubt die Hobbyköchin gut zu können. Ihr Menü:

Vorspeise: Nyanya na nazi

Hauptspeise: Pilau, kachumbari na nyama choma

Nachspeise: Maandazi, kashata na matunda

„Das perfekte Dinner“: Gäste betreten Wohnung – und sind baff

Dann ist es soweit: Ihre Gäste stehen vor der Tür. Kaum sind sie in die Kölner Wohnung eingetreten, geht das Schwärmen auch schon los.

„Wow, ne fette Wohnung“

„Ne Dachterrass!“.

„Das ist ne Aussicht, Leute!“

„Ist das California?“

In der Tat ist die Wohnung der „Das perfekte Dinner“-Gastgeberin Esther ein Hingucker. Sie ist nicht nur groß und mit besonderen Highlights ausgestattet (ein großes Bücherregal, eine verzierte Wendeltreppe), auch erfreuen sich die Teilnehmer an der riesigen Dachterrasse. Dort steht der Grill für das Dinner schon parat.

Aber nicht nur die Wohnung kommt bei allen gut an, auch das anschließende Essen schmeckt. Insgesamt verteilt die Vox-Truppe 34 Punkte für Esther, die damit knapp hinter Vortags-Gastgeberin Hana liegt.

Die allerdings brach den Dreh mittendrin ab und sorgte bei Kamerateam von „Das perfekte Dinner“ für Sprachlosigkeit. Warum es diesen Zwischenfall gab, erfährst du hier >>>

„Das perfekte Dinner“ kannst du montags bis freitags um 19 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (jhe)