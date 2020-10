„Das perfekte Dinner“ (Vox): Trash-TV-Fans werden DIESES Menü lieben

Für „Das perfekte Dinner“ hat sich Kandidat Michael etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er ist bekennender Trash-TV-Fan und nimmt seine Gäste mit auf eine Reise durch die beliebtesten Fernsehformate.

Ob er damit wirklich „Das perfekte Dinner“ gewinnen kann? Seine Gäste sind jedenfalls begeistert von Michaels kreativer Umsetzung.

„Das perfekte Dinner“ trifft „Dschungelcamp“

Schon bevor sich Michael am Donnerstag an die Vorbereitungen für „Das perfekte Dinner“ machen kann, erklärt er: „Also bei meinem 'perfekten Dinner' wird es nicht nur ums Essen gehen. Das wird natürlich der Hauptteil sein, aber ich versuche das auch mit ganz viel Witz und Ironie und den Getränken so hinzubekommen, dass es ein unvergesslicher Abend wird für die Gäste.“

Um sein Menü „nicht ganz so langweilig“ erscheinen zu lassen, hat Michael seine Gänge nach Realityshows benannt. Dieses Menü ist ein klares Muss für alle Trash-TV-Fans.

Das ist Michaels Menü am Donnerstag:

Vorspeise: „Bachelor in Paradise“ Aubergine | Paradeiser | Ahornsirup | Frischkäse

„Bachelor in Paradise“ Aubergine | Paradeiser | Ahornsirup | Frischkäse Hauptspeise: „Bauer sucht Frau“ Rinderfilet | Kräuter | Sellerie-Kartoffel-Stampf | Spätburgunderjus | Gemüse

„Bauer sucht Frau“ Rinderfilet | Kräuter | Sellerie-Kartoffel-Stampf | Spätburgunderjus | Gemüse Nachspeise: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Pfirsich-Maracuja-Eis | Kokosmilchreis | Kaffeebohne | Überraschung

„Das perfekte Dinner“-Kandidat schwärmt von Trash-TV

Bei einem Blick in Michaels Wohnung wird schnell klar. Der 31-Jährige ist ein riesiger „Dschungelcamp“-Fan. Hier und da liegen Plastik-Kakerlaken, an seiner Zimmertür kleben die Porträts der diesjährigen Kandidaten und sein größter Traum ist es, einmal selbst in der RTL-Show um die Krone zu kämpfen.

Glücklicherweise können Michaels Konkurrenten seine Vorliebe fürs Fernsehen teilen. Bei einem Blick auf sein Menü brechen die Vier sofort in Gelächter aus.

Kandidatin Victoria scheint Feuer und Flamme zu sein. Die Ergotherapeutin hat auch schon eine genaue Vorstellung von der „Bachelor in Paradise“-Vorspeise: „Vielleicht hat er einen Bachelor besorgt und auf dem sind alle Sachen drauf und wir essen sie.“

„Dschungelcamp“-Dessert mit Überraschung

Für seine „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Nachspeise plant Michael eine Überraschung. Karina und Elvira stellen die nächste Vermutung auf: Vielleicht wird das Dessert von Michael ja „im Tarzan-Kostüm“ serviert.

+++ Achtung, Spoiler! +++

Die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten aus Karlsruhe. Foto: TVNOW / ITV Studios

Am Ende ist es doch deutlich harmloser, als die Gäste erwartet haben. Hinter Michaels Überraschung versteckt sich ein kleiner Stern im Pfirsich-Maracuja-Eis.

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen findest du in der TVNOW-Mediathek.