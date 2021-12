„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidat wettert gegen Gastgeber – „War mir vom ersten Blick an unsymphatisch“

Das gab es so noch nie bei „Das perfekte Dinner“! In der Hochshow laden sich fünf Menschen gegenseitig ein, die sich vorher noch nie gesehen haben. Dabei spielen dann nicht nur die Kochkünste der Kandidaten, sondern auch die Sympathie untereinander eine Rolle, damit der „Das perfekte Dinner“-Abend ein Erfolg wird. Doch genau da liegt diesmal das Problem!

Am Tisch von Gastgeber Alexander gab sein Konkurrent und Gast Rainer am Dienstag freimütig zu, den 32-Jährigen schon von Beginn an „unsympathisch“ gefunden zu haben. Ob das gut gehen kann?

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gast wettert gegen Gastgeber – der sitzt mit am Tisch

Alexander hat sich für seinen „Das perfekte Dinner“-Auftritt viel vorgenommen. Der Arzt will seinen Gästen offenbar keine halben Sachen vorsetzen, gibt vor der Vox-Kamera zu: „Ich wollte mir die Messlatte auch selbst hochlegen.“

„Das perfekte Dinner“: In dieser Sendung fallen am Tisch harte Worte. Foto: RTL / ITV Studios

Auch Kandidat Rainer ist sich mit Blick auf das Menü des 32-Jährigen sicher: „Man könnte die Dinge auf der Karte einfach machen, aber er wird's nicht einfach machen. Das klingt jetzt so negativ, aber er wird's aufwändig machen.“

„Das perfekte Dinner“ in Münster – das ist Alexanders Menü am Dienstag:

Vorspeise: „You are fat, but you are good fat“ – Avocado, Krebstier, Käse

Hauptspeise: „Wild and free as a deer can be“ – Reh, Knollen, Kohl

Nachspeise: „An apple a day keeps the doctor away“ – Apfel und Schokolade

Tatsächlich gibt sich Alexander viel Mühe, kriegt sogar Unterstützung von seiner Ehefrau Dorit. So ist der Münsteraner pünktlich zum Eintreffen der Gäste fertig, begrüßte diese mit einem Basilikum-Cocktail.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat Alexander hat sich am Dienstag viel vorgenommen. Foto: RTL / ITV Studios

Die Vorspeise sorgt dann direkt für Begeisterung. „Als die Vorspeise kam, dachte ich, 'Okay ich brauch nicht mehr kochen'“, lacht Gästin Katharina gegenüber der Vox-Kamera. Auch am Tisch selbst wird Alexander gelobt: „Also Anrichten kannst du auf jeden Fall“, kommentiert Daniel das Essen. Da platzt es aus Rainer heraus: „Er war mir vom ersten Blick an unsympatisch. Mit dem Mann kriegen wir ein Problem.“

Die Runde lacht – der Kommentar vom „Das perfekte Dinner“-Konkurrent war also wohl nicht ganz erst gemeint. Auch Gastgeber als Alexander nimmt die Aussage mit Humor.

Ob Rainer dem 32-Jährige am Ende des Tages trotzdem eine faire Bewertung gibt, kannst du auf Vox bei „Das perfekte Dinner“ oder in der Mediathek von RTL+ sehen.

