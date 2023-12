„Das perfekte Dinner“ in Lübeck – Menü-Frust: „Das sind alles Komponenten, die ich überhaupt nicht mag!“

Entscheidungstag an der Ostsee beim „Perfekten Dinner“ am 15.12.2023 auf Vox. Gastgeber Jan wohnt in Travemünde, dem wohl bekanntesten Stadtteil Lübecks, denn von hier legen viele großen Fähren Richtung Finnland und Schweden ab.

Der sportive Jürgen reist mit seinem Rennrad an, und auch die drei Damen der Lübecker Runde haben sich leichte Strandkleidung angezogen. Die Zeit ist sehr schnell verflogen, alle Kandidaten haben „Das perfekte Dinner“ sehr genossen. Regina muss erstmal kurz durchatmen, sie stand unterwegs im Stau. Sie vermutet, dass Jan heute grillen wird, denn er hat von drei Grills und seiner Paella-Pfanne erzählt.

„Das perfekte Dinner“ – Gäste überrascht: „Damit hätte ich nicht gerechnet“

„Ich glaub mein ganzes Umfeld ist davon ausgegangen, dass ich grillen werde, aber es wird nicht gegrillt“, verrät der Bankangestellte im Interview. Jans Menü ist dafür eher maritim angehaucht. Es lautet:

Vorspeise: Nicht dorschdrehen, es bleibt rehgional!

Dorschfilet / Rehfilet / Salatbett

Königsberger Klopse / Kartoffeln / Kapernsoße / Rote Beete

Gedeckter Apfelkuchen / Vanillespiegel / Birnensorbet / Sahne

Dorsch und Reh miteinander kombiniert? Das klingt merkwürdig für Regina. Für Jan ist das eine Alternative zum klassischen „Surf ’n Turf“.

Vom Menü schwer enttäuscht: Alle Gäste mäkeln um die Wette

Die 22-jährige Jenny mag überhaupt keinen Fisch. Auch Wild ist nicht ihr Ding. „Ich ess dann den Salat“, sagt sie enttäuscht. Megi geht kulinarisch beim Hauptgang baden. „Das sind alles Komponenten, die ich überhaupt nicht mag. Ich mag keine Königsberger Klopse, ich mag keine Kapernsoße und Rote Bete ist ganz ganz unten auf meiner Speisekarte“.

Auch für Regina fällt die Hauptspeise etwas ab, sie isst zwar gerne Hackfleisch, aber wirklich freuen kann sie sich auf die Klopse nicht, gerade weil die Vorspeise so edel daherkommt. Jürgen ist von der Nachspeise enttäuscht. Ein Kuchen als Dessert ist für ihn kein Highlight, ein Sorbet genauso wenig.

Die Karten beim „Perfekten Dinner“ stehen also denkbar schlecht für Jan, dabei hat er noch nicht mal mit dem Kochen angefangen. Aber wer weiß, vielleicht kann der Geschmack seine Gäste doch noch überzeugen.