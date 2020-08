Das Dinner bei Thai lief ziemlich gut, doch plötzlich will Kandidatin Tomke den Tisch verlassen.

„Das perfekte Dinner“ (VOX): Kandidatin will plötzlich den Tisch verlassen – „Ich muss nach Hause!“

Am Mittwoch kochte der Erzieher und Heilpädagoge Thai für seine Konkurrenz bei „Das perfekte Dinner“. Da die Wohnung des 34-Jährigen zu klein ist, um die vorgeschriebene Corona-Abstandsregel einzuhalten, fand Thais Dinner in einer Kochschule statt.

Doch der „Das perfekte Dinner“-Kandidat musste nicht lange um den verlorenen Heimvorteil trauern, denn sein Essen kam so oder so gut bei den anderen an. Doch plötzlich plante seine Mitstreiterin Tomke, den Tisch vorzeitig zu verlassen.

„Das perfekte Dinner“: Thai hat eine süße Überraschung geplant

Was war denn da los? Eigentlich schien der Abend doch ganz erfolgreich für Thai zu laufen. Als die Gruppe beim Dessert angelangt war, kam es jedoch zu einer Überraschung.

Thai hat sich etwas Besonderes für seine Gäste einfallen lassen. Der Mann aus Zeven (Niedersachsen) mit vietnamesischen Wurzeln kochte unter dem Motto „Deutsche Küche mit Migrationshintergrund“ und brachte seinen Gästen zu diesem Anlass Glückskekse mit.

Die kleinen Kekse kamen – neben der Kokoscreme mit Mango – gut bei Thais Mitstreitern an. „Oh da bin ich gespannt, was da drin ist“, schoss es aus Tomke. Nachdem alle das Dessert verputzt haben, wurden endlich die Kekse aufgebrochen und die darin versteckten Weisheiten vorgelesen.

Tomke ist siegessicher – und will am liebsten sofort weg

Tomke durfte als letzte die für sie bestimmte Weisheit vortragen und war sichtlich erschrocken, als sie den Zettel auf ihrem Teller las: „Oh Gott, oh Gott. Das passt aber auch. Also das passt ja richtig!“ Gespannt schauten alle zu der 49-Jährigen am Tisch.

„In der kommenden Zeit habe sie finanzielle Erfolge...“, las die Blondine lachend vor. Das Gelächter war groß, doch dann trug Tomke auch die andere Hälfte der Weisheit vor: „Wenn sie ihre Aktionen sorgfältig vorbereiten.“

„Das perfekte Dinner“-Kandidatinnen Regina und Tomke. Foto: Screenshot VOX

Da stand es für die Krankenschwester fest: „Ich muss nach Hause!,“ scherzte Tomke. Ob die Buxtehuderin am Ende tatsächlich die 3.000 Euro und damit die dieswöchige Ausgabe von „Das perfekte Dinner“ gewinnt, werden wir aber erst am Freitag erfahren.

