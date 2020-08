„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin serviert Cocktails – plötzlich wird es gefährlich: „Ist ein Arzt anwesend?“

Foto: TV Now

„Das perfekte Dinner“ findet am Donnerstag bei Rabea statt.

Die beliebte Dinner-Show „Das perfekte Dinner“ gastiert diese Woche in Münster. Aktuell findet „Das perfekte Dinner“ unter Corona-Bedingungen statt, Trennwände aus Glas schützen die Kandidaten vor einer Ansteckung.

Trotzdem kommt es zu einer gefährlichen Situation bei Gastgeberin Rabea.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin: „Unendlich verpeilt und verplant“

Am Donnerstag versucht sich die 28-jährige Rabea bei „Das perfekte Dinner“.

Die Vertrieblerin aus Dülmen bezeichnet ihr Kochniveau selbst als „höherer Amateur“, hat sich trotzdem für ihr Menü viel vorgenommen.

Das ist „Das perfekte Dinner":

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow bei VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Rezepte sind alle auf der Website von VOX abrufbar

Die Gäste kommen in der jeweiligen Woche aus der gleichen Region

Eine Runde geht von Montag bis Freitag, an jedem Tag ist ein anderer der fünf Kandidaten Gastgeber

Auf vox.de kannst du dich als Kandidat bewerben

Sie will unter anderem selbstgebackene Grissini und Roastbeef servieren. Was es zusätzlich schwierig für sie macht: „Ich bin unendlich verplant und verpeilt.“ Tatsächlich kommt es zu einigen Pannen während ihrer Kochverbereitung.

Als die Gäste dann eintreffen, kommt es beim Aperitif direkt nochmal zu einer chaotischen Situation.

So serviert die Gastgeberin zur Begrüßung einen Himbeer-Mojito. Doch als Bärbel, Ralf, Christopher und Claudia im Garten die Gläser heben, fängt Claudia plötzlich stark an zu husten.

Mittwochs-Kandidat Ralf ist direkt alarmiert: „Ist ein Arzt anwesend?“

Doch Claudia gibt Entwarnung: „Das hat jetzt nichts mit dem Getränk zu tun. Ich habe mich einfach verschluckt.“

Bärbel, Claudia und Christopher mit dem Himbeer-Mojito. Foto: TV Now

Der Cocktail kommt unabhängig von dem Zwischenfall gut an: „Schmeckt sehr lecker, alles bestens“, so das Urteil der Kandidaten – „Das perfekte Dinner“ kann also starten.

Wie sich Rabea schlägt und ob der Rest ihres Menüs ebenfalls für Hustenanfälle sorgt, kannst du um 19 Uhr bei Vox oder in der Mediathek von TV Now sehen. (kv)