„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidat überrascht mit unfassbarer Showeinlage – „Noch nie gesehen“

Am zweiten Tag von „Das perfekte Dinner“(Vox) zeigte Bodypiercer Nico (26) was er als Hobby-Koch so drauf hat. Seine Erscheinung ist für die Teilnehmer etwas ganz Besonderes, immerhin ist er von Kopf bis Fuß tätowiert.

Aber nicht nur das, seine Zunge hat sich Nico auch spalten lassen, nach eigener Aussage kann er damit trotzdem ganz normal schmecken.

„Das perfekte Dinner“: Kandidat überrascht mit ungewöhnlicher Showeinlage

Er ist sich seiner Wirkung auf andere Menschen durchaus bewusst: „Wenn man mich so auf dem ersten Blick sieht, denkt man bestimmt, boar, das ist voll der böse“ Die meisten finden ihn aber nach den ersten zwei Sätzen „voll nett“, so Nico. Auch die Kandidaten sind überzeugt, hinter der harten Schale steckt bestimmt ein weicher Kern.

Aus Platzgründen musste das Dinner in einer Show-Küche stattfinden. In seiner Wohnung hängen präparierte Schmetterlinge, Fische und Eichhörnchen, ob das den Kandidaten gefallen hätte?

„Das perfekte Dinner“: Nachtisch wird zum Desaster

Am Abend konnten sich die Mitstreiter auf geräuchertes Formellentatar auf Pumpernickeltaler mit fruchtigem Granatapfel-Salat als Vorspeise freuen. Den Fisch hatte der Gastgeber sogar selbst gefangen.

Als Hauptgang gab es selbst gefangenen Saibling mit Ofengemüse und Dill-Senf-Dressing. Als Dessert servierte der Piercer einen Cheesecake im Glas mit Früchten, der jedoch etwas zu flüssig geraten war.

Zwischendrin konnte der 26-Jährige aber mit einer besonderen Showeinlage für erstaunte Gesichter sorgen. Neben seinen Tattoos und Piercings hat er noch etwas anderes zu bieten, nämlich einen Magneten, den er als Implantat in einem Finger trägt.

Bereits am Vorabend bat ihn Kandidatin Naara daher um eine Vorführung: „Du weißt schon, dass wir Morgen eine kleine Showeinlage sehen wollen.“

„Das perfekte Dinner“: Kandidat sorgt für staunende Gesichter

Nach dem Hauptgang war es dann soweit: Nico präsentierte seine magnetischen Kräfte. Er hob ein Centstück mit seinem Finger an. Das beeindruckte die anderen Kandidaten sehr, sie applaudierten sogar!

„Ich hab noch nie jemanden gesehen mit einem Magneten im Finger, also unfassbar“, erzählt eine andere Kandidatin. Ob Nico mit der Darbietung noch ein paar extra Punkte abstauben konnte? Am Abend erhielt er von für seine Kochkünste insgesamt 27 Punkte. (mia)