„Das perfekte Dinner“: Als Vox-Sprecher DIESE Aufnahme sieht, fällt er vom Glauben ab – „Nicht kamerafähig“

„Das perfekte Dinner“ macht derzeit Halt in Ingolstadt. An Tag vier ist Arnold an der Reihe. Und der überrascht den Vox-Sprecher schon gleich zu Beginn.

Bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox dreht sich alles um leckeres Essen und einen gelungenen Abend. Dabei müssen die Teilnehmer für ihre Mitstreiter selbstständig ein Dinner kredenzen, welches möglichst schmackhaft sein soll. Vom Einkauf bis zur Zubereitung werden die Kandidaten dabei vom Vox-Team begleitet. Klar, dass es also auch das ein oder andere private von den Kandidaten zu sehen gibt.

„Das perfekte Dinner“: Vox-Sprecher ist baff, als er DAS sieht

So begleitet das Kamera-Team Arnold in seine Garage. Und da bekommt der Vox-Sprecher etwas zu sehen, was ihn staunen lässt. An der Wand befindet sich nämlich ein XXL-Borussia Dortmund-Logo! Auch ein schwarz-gelber Schal hat seinen Platz dort.

„Oh, jetzt sag' nicht, du bist kein Fan vom FC Ingolstadt“, ist der Vox-Sprecher ziemlich verdutzt. Immerhin ist es ja „Das perfekte Dinner“ in Ingolstadt.

V.l.: Simone, Julia, Gastgeber Arnold, Sandra, Nenad. Foto: RTL / ITV Studios

„Das perfekte Dinner“: Fußballverein irritiert Vox-Sprecher

Doch genau das trifft zu, wie Arnold bestätigt: „Nein gar nicht. Ich bin schon von Kindesalter immer BVB-Fan. Ich bin auch Mitglied und fiebere eigentlich alle Spiele mit, wenn es die Zeit erlaubt. Aber das wäre nicht kamerafähig, wenn ich Dortmund anschaue“, lacht Arnold.

Diese Aussage können einige eingefleischte Fußball-Fans mit Sicherheit nachvollziehen. Am Ende springen für die Rezepte von Arnold immerhin 33 von 40 möglichen Punkten heraus. Fußballfans würden sagen: Die Punkteausbeute ist noch ausbaufähig.

An Tag drei in Ingolstadt war Julia an der Reihe. Mit ihrem Menü sorgte sie für eine Mega-Überraschung. Warum, das liest du hier. (cf)

