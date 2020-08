„Das perfekte Dinner“ (Vox): Oh, là, là! Kandidatin sorgt mit DIESER Aktion für Lacher

Dass sie dabei nicht rot geworden ist...

Die neue Woche startet bei „Das perfekte Dinner“, diesmal geht es in Berlin an den Herd. Und diesmal ragt Kandidat André (44) unfreiwillig heraus, denn: Er ist der einzige Mann in der Gruppe, muss also gleich vier Frauen bei „Das perfekte Dinner“ von seinen Kochkünsten überzeugen.

Und schon beim Lesen seiner Speisekarte sorgt Kandidatin Ida für einen Lacher...

Zum Wochenauftakt bekocht Lehrer André die Frauengruppe – und das gar nicht mal so schlecht. Foto: TVNow

„Das perfekte Dinner“: Lehrer André einziger Mann in der Gruppe

André ist Mathematik- und Musiklehrer, arbeitet im Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Doch auch das Kochen mag er gern, für ihn ist schon der Duft einer Speise Genuss. Dabei soll es nicht bleiben, er will seinen vier weiblichen Gästen auch eine Gaumenfreude bereiten. Und so hat er sich für ein durchaus komplexes Menü entschieden.

Zur Vorspeise gibt es ein mediterranes Baguette, eine Mozzarellaroulade mit Schnittlauchpesto und Brennnesselsuppe. Das soll den Magen vorbereiten auf das, was als Hauptspeise wartet: ein Chateaubriand vom Simmentaler Rind an Kartoffelkokosstampf.

Und zum Schluss wartet für jeden Gast eine Portion Sanddorneis mit Himbeerstückchen. Mmmh, da läuft einem schon das Wasser im Munde zusammen, wenn man bloß an das erlesene Menü denkt...

Kandidatin Ida sorgt beim Vorlesen des Menüs für Lacher

DAS denken sich auch die vier Damen, die André bekochen wird. Sie alle sind neugierig, gespannt, loben aber auch schon die ein oder andere Zutat. Auch Kandidatin Ida (29), die gänzlich vegan isst. Mit der Vorspeise ist sie hochzufrieden, freut sich. Als sie aber die Hauptspeise liest, sorgt sie unabsichtlich für einen Lacher...

Die Hauptspeise auf der Speisekarte. DA hat sich Ida mächtig verlesen... Foto: TVNow

„Ich hoffe, ich kann das lesen“, fängt sie an, als sie vor dem Wort „Chateaubriand“ steht. Ida stammelt: „Chat-, Chateau-.“ Sie wartet kurz, sagt dann in fragendem Ton: „ChateauBRAINT?“ Zweifellos brauchst du noch etwas Nachhilfe beim Aussprechen französischer Gerichte, liebe Ida. Am Ende korrigiert Mitkandidatin Julia (30): „Ich glaube, es wird 'Chateaubriand' ausgesprochen.“ Und kichert dabei vor sich hin. Immerhin hat es Ida mit Humor genommen.

Ordentliche Punkteausbeute für André

Das Menü von André jedenfalls ist ordentlich angekommen. Am Ende gibt es für den gebürtigen Berliner acht, sechs, sieben, sieben Punkte – machen insgesamt damit 28 von 40 möglichen Zählern.

Ob das aber ausreicht, um der Dinner-König von Berlin zu werden? Wir sind gespannt!

„Das perfekt Dinner“ läuft immer montags bis freitags ab 19 Uhr auf Vox und in der TV Now-Mediathek. (mg)