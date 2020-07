„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gastgeberin soll kochen – aber sie denkt gar nicht dran

Potsdam. Das hat es so noch nicht gegeben bei „Das perfekte Dinner“!

Was war nur los beim Dreh von „Das perfekte Dinner“? In der Regel läuft es so ab bei der VOX-Kochshow: Eine Gastgeberin kocht für ihre Gäste, das Fernsehteam von „Das perfekte Dinner“ begleitet sie dabei. Wenn die Gäste eintrudeln, soll dann möglichst alles fertig sein. So die Ideal-Vorstellung.

Doch was war in der aktuellen Folge von „Das perfekte Dinner“ in Potsdam nur los? Die 32-jährige Cindy lässt das VOX-Team zwar ins Haus, ans Kochen ist aber zunächst gar nicht zu denken.

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin soll kochen – doch sie macht etwas anderes

Vielmehr will die Unternehmenscontrollerin augenscheinlich jeden Winkel ihres Einfamilienhauses zeigen – ihr ganzer Stolz. Da wird erst das Esszimmer präsentiert, das aufgrund des mangelnden Abstandes während der Corona-Pandemie umgeräumt werden muss.

+++ „Das perfekte Dinner“: Bochumer zeigt Wohnung – VOX muss eingreifen +++

Da wird die Baustelle im Garten gezeigt – ein unfertiger Pool, der während der Dreharbeiten gebaut wird. Und schließlich noch die Holzhütte, in der mehrere Motorräder stehen. Und wann wird sich endlich aufs Wesentliche – das Essen – konzentriert?

----------

„Das perfekte Dinner“: Das ist Cindys Menü aus Potsdam

Vorspeise : Fruchtcocktail mit Riesengarnelen und Salat mit pikanten Rinderfiletstreifen

: Fruchtcocktail mit Riesengarnelen und Salat mit pikanten Rinderfiletstreifen Hauptspeise : Gegrilltes Lachsfilet an Trüffelrisotto mit Schoten und kandierten Möhren an einer Safransauce

: Gegrilltes Lachsfilet an Trüffelrisotto mit Schoten und kandierten Möhren an einer Safransauce Nachspeise: Dreierlei: Quarkspeise mit Kirschen, Salz-Karamell-Eis mit einer Orangensauce, Windbeutel

----------

Schließlich legt Cindy doch mit dem Zubereiten los. Und Kandidatin Cindy will auf eine Zutat ganz und gar nicht verzichten: „Durch Corona können wir nicht mehr knutschen und deshalb können wir ordentlich Knoblauch essen.“ Na dann mal los.

Das perfekte Dinner. Foto: TV NOW

Als ihre Gäste eintrudeln, geht’s gleich auf die Terrasse – inklusive Blick auf die Pool-Baustelle. Noch ist die hungrige Meute begeistert vom Abend. Aber was sagen sie zum Essen (das Cindy letztendlich übrigens noch rechtzeitig zubereiten kann)?

-------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow bei VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Rezepte sind alle bei VOX abrufbar

Die Gäste kommen in der jeweiligen Woche aus der gleichen Region

-------------------------

Kandidatin wird bewertet und bekommt diese Punkte

Die Fruchtcocktail-Vorspeise kommt bei den meisten schon mal gut an. Bei der Hauptspeise gibt es dagegen etwas Punkteabzug. Mit dem Nachtisch kann „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Cindy dann noch mal richtig von ihren Kochkünsten. Letztendlich bekommt die Potsdamerin insgesamt 31 Punkte. Ein guter Start in die Brandenburger Woche… Mal sehen, wie sich die weiteren Kandidaten schlagen.

-------------

Das ist Vox:

deutschsprachiger Privatsender der RTL Group

Sendebeginn war der 25. Januar 1993

beliebte Sendungen: „Das perfekte Dinner“, „Shopping Queen“, „mieten, kaufen, wohnen“ „Goodbye Deutschland“

-------------

„Das perfekte Dinner“: Menükarte schockt Kandidatin

Auch vergangene Woche ging es bei „Das perfekte Dinner“ rund. Bei der Runde im Ruhrgebiet kam etwas auf den Tisch, das die Kandidaten schockierte - und um ihr Leben fürchten ließ. „Hoffentlich kommen wir da lebend raus“, sorgte sich eine Mitstreiterin von Gastgeber Christian. Was er zubereitete, kannst du hier nachlesen>>>

„Das perfekte Dinner“: Mann zeigt Wohnung – VOX muss eingreifen

Auch in Bochum kam es zu spektakulären Szenen. Denn ein Kandidat, der an dem Abend der Gastgeber war, zeigte seine Wohnung im TV - doch dann musste der Sender sich einmischen. Hier alle Infos.

„Das perfekte Dinner“ auf Vox verpasst?

Du hast die aktuelle Folge „Das perfekte Dinner“ bei Vox verpasst? Dann kannst du sie online bei TV Now nachschauen.