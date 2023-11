„Das perfekte Dinner“ auf der Aida: Ekel-Eklat im Finale! Gast spuckt Essen direkt wieder aus

Am Freitagabend (10. November) ist Finaltag bei „Das perfekte Dinner“ auf der Aida. Die Woche auf dem Kreuzfahrtschiff neigt sich nach vielen Höhen und Tiefen dem Ende zu. Als Letzter ist Kandidat Michi an der Reihe, der seine Gäste mit einem kontrastreichen Menü überzeugen möchte.

Zu Beginn scheint der Kandidat alles im Griff zu haben. Er freut sich an seinem großen Abend vor allem auf eine Komponente seines Menüs: Die Spareribs. Dafür hat er seine ganz eigene Methode, damit sie von außen knusprig und von innen zart werden. Doch die Rechnung geht nicht ganz auf. Steht der Sieg bei „Das perfekte Dinner“ für ihn nun auf der Kippe?

„Das perfekte Dinner“: Michi verzockt sich bei der Hauptspeise

Über die vergangenen Tage sind die einzelnen Kandidaten zu richtig guten Bekannten geworden. Alle freuen sich über den letzten gemeinsamen Abend und vor allem über das Menü, dass Michi am Finaltag zaubern wird. Dieses sieht wie folgt aus: Als Vorspeise gibt es Riesengarnele / Fettuccine / Möhrchen. Die Hauptspeise besteht aus: Spareribs / Risotto gealtert / Trüffel. Zum Nachtisch gibt es: Kaffeekirschensorbet / Birne / Gorgonzola. Beim zweiten Gang kommt es am Tisch dann zum Eklat. Denn Spareribs kommen leider gar nicht gut an.

++ „Das perfekte Dinner“ auf der Aida: Schon zu Beginn geht alles schief ++

„Das perfekte Dinner“: Gast spuckt Essen in seine Servierte

Im Vorfeld hat sich der Gastgeber besonders viel Mühe bei den Spareribs gegeben. Er hat sie sogar mit Apfelsaft dampfgegart, damit sie ein süßeres Aroma bekommen. Immer wieder holt Michi sie aus dem Ofen, um nach dem Rechten zu schauen. Von dem Endergebnis ist der Hobbykoch mehr als begeistert.

Von diesem Enthusiasmus merkt man bei der Konkurrenz allerdings relativ wenig. Zumindest, was das Fleisch angeht. Die Gäste finden es zu nicht saftig genug, wie dem Koch ehrlicherweise mitteilen. Plötzlich holt Kandidat Alex sogar seine Servierte hervor und spuckt ein Teil seines Essens rein. „Keine Sorge, das war nur ein bisschen Knorpel“, sagt er in Richtung des schockiert schauenden Gastgebers. Ob ihn das den Sieg kosten wird?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.