„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gastgeberin macht Geschenke – Kandidat haut fiesen Spruch raus: „Können zur Not...“

Na, ob das wirklich als Scherz angekommen ist?

In dieser Woche geht es bei „Das perfekte Dinner“ in Berlin an den Herd. Zu Beginn hatte André (44), einziger Mann in der Gruppe, den Auftakt gemacht. Nicht weniger spannend ist es ein Tag später, denn: Veganerin Ida (29) ist dran – und SIE will bei „Das perfekte Dinner“ mit einem vegan-vegetarischem Menü überzeugen und nebenher auch den Sieg holen!

„Das perfekte Dinner“: Veganerin Ida will wie „für Freunde“ kochen

Ihr Menü lässt schon mal sehr viel Fantasie zu: Als Vorspeise plant sie ein veganes Tatar. Die Hauptspeise besteht aus geschmorter Aubergine mit Mandel-Gnocchi „à la Ida“. Und auch das Dessert liest sich äußerst lecker: ein veganes Traumtiramisu ohne raffinierten Zucker...

Jeder Gast hat ein Geschenk erhalten. Der Inhalt hat André zu einem fiesen Spruch verleitet. Foto: TVNow

Dabei hatte sie sich Sorgen darüber gemacht, ob die Gruppe überhaupt Lust auf vegane Ernährung habe. Ihr Fazit: „Das hat mich wirklich überrascht, das alle neugierig und offen für veganes Essen sind.“

Warum sie zur Veganerin geworden war, erklärt sie mit ihrem familiären Umfeld. Ida: „Ich stamme aus Kasachstan, und bei uns in der Familie ist die Ernährung sehr fleischlastig. Mit der Zeit habe ich für mich bemerkt, dass das nicht gesund sein kann. Das hat auch auf meine Familie abgefärbt, die jetzt weniger Fleisch isst als früher.“

-------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow bei VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Rezepte sind alle auf der Website von VOX abrufbar

Die Gäste kommen in der jeweiligen Woche aus der gleichen Region

Auf vox.de kannst du dich als Kandidat bewerben

-------------------------

Kein rein veganes Menü

Die Mutter einer kleinen Tochter gesteht dann aber auch: „Ich esse auch nicht immer vegan, manchmal komme ich nicht um guten Käse herum. Ich habe einfach noch keinen Ersatz finden können.“ Sooo streng wird es dann also auch nicht bei ihrem Dinner-Menü, wie sie selbst sagt. Die Bloggerin: „Komplett vegan wird es nicht, ich werde Parmesan-Käse verwenden, um den Geschmack zu verbesssern. Aber sonst ist alles pflanzlich!“

Lecker! Zum Abschluss hat es bei Ida noch ein veganes Traumtiramisu ohne raffinierten Zucker gegeben. Foto: TVNow

Neugierig und gespannt hat am Abend die Gruppe dann aufgeschlagen. Ida hat sich was einfallen lassen, hat jedem ihrer Gäste ein kleines Geschenk überreicht. Bei Sandra (41) scheint das größere Vorfreude zu wecken als Idas Menü. Sie in die Runde: „Ich bin total neugierig.“ Der Inhalt: kostbares Kristallsalz! „Schön, ein ganz besonderes Geschenk.“

-------------------------

Mehr News über Promis, TV und Stars:

++ „Goodbye Deutschland“ (Vox): Auswanderer will Fitness-Studio verkaufen – und sagt DAS zu seiner Frau! „Für 600.000 kann er dich...“ ++

++ Queen Elizabeth II.: Meghan Markle feiert Geburtstag – Königin macht tatsächlich DAS ++

++ „Das perfekte Dinner“ (Vox): Oh, là, là! Kandidatin sorgt mit DIESER Aktion für Lacher ++

-------------------------

André lässt sich zu fiesem Spruch hinreißen

Doch der einzige Hahn im Korb, Grundschullehrer André, lässt sich dann zu einem fiesen Spruch hinreißen. André: „Dann können wir zur Not ja nachsalzen...“ RUMMMS! Was für ein Seitenhieb auf seine Konkurrentin Ida, die sich noch in der Küche befunden hat. Die anderen Damen nehmen es mit Humor, lachen. André dann: „Nein, war ein Witz!“

-------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Flughafen München: Mitarbeiter kontrollieren Koffer von Touristinnen – was sie darin entdecken, erinnert an einen Krimi ++

++ Urlaub 2020 trotz Corona: Heftig, wie viele Menschen trotzdem reisen wollen ++

-------------------------

Na, dann ist ja gut. Immerhin kann am Ende des Tages auch Ida lachen. Mit 32 Punkten landet sie schon mal vor André, der 28 Zähler geholt hatte. Ob das aber ausreicht, um die Dinner-Königin von Berlin zu werden? Wir sind gespannt!

„Das perfekt Dinner“ läuft immer montags bis freitags ab 19 Uhr auf Vox und in der TV Now-Mediathek. (mg)