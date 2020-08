„Das perfekte Dinner“ (VOX): Gastgeberin begeht Riesenfehler – das Problem steht im Menü

Die „Das perfekte Dinner“-Kochrunde in Hamburg geht weiter. Am Dienstag ist Immobilienkauffrau Sabrina an der Reihe. Die Blondine gibt sich alle Mühe, doch ein Detail hat sie wohl völlig außer Acht gelassen.

Denn den Mitstreitern fällt beim Hauptgang ein großer Fehler der 26-Jährigen auf – und der steht sogar dick und fett in ihrem eigenen Menü. Wie konnte der „Das perfekte Dinner“-Kandidatin das nur entgehen?

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin Sabrina ist von sich überzeugt

Sabrina schätzte ihre Kochkünste als sehr gut ein und war auch am Ende des Abends noch der festen Überzeugung, dass sie wirklich alles gegeben hatte. Sich selbst würde die Wahl-Hamburgerin sogar neun Punkte geben. Ob ihre Konkurrenz das ähnlich sah?

Fangen wir von vorne an: Sabrinas Menü sorgte zunächst für Begeisterung. „Hört sich gut an!“, stellte Lisa zufrieden fest. Und auch beim Dinner am Abend kamen die Kochkünste von Sabrina grundlegend gut an.

„Das perfekte Dinner“: Das ist Sabrinas Menü

Vorspeise: Gazpacho mit Basilikum, frischen Tomaten & cremiger Burratina

Gazpacho mit Basilikum, frischen Tomaten & cremiger Burratina Hauptspeise: Gegrilltes Lachsfilet, grüner Spargel mit einer Zitronenvinaigrette & gerüffeltem Bratkartoffelstampf

Gegrilltes Lachsfilet, grüner Spargel mit einer Zitronenvinaigrette & gerüffeltem Bratkartoffelstampf Nachspeise: Lemon-Meringue-Tarte mit Baiserhaube, Zitronen-Basilikum-Granita, Honeycomb & Zitronenmelisse-Pistazien-Pesto

Fehler im Menü? Sabrina widerspricht sich selbst

Doch ihr Gericht hielt nicht das, was es versprach, und dafür hagelt es ordentlich Kritik. Denn eigentlich plante Sabrina „gegrilltes Lachsfilet“ als Hauptspeise für ihre Gäste. Blöd nur, dass ihr Lachs am Ende gar nicht richtig gegrillt, sondern lediglich gebraten war.

„Der war nicht gegrillt. Was ist denn da passiert?“, stellte Julian in der Bewertung später fest. Auch Ian kritisierte das Lachsfilet der 26-Jährigen: „Ich habe keine Grillstreifen gesehen. Er war für mich in der Pfanne angebraten. Ist schon ein Unterschied.“

Konkurrenz sieht es kritisch: „Keine Freude, das zu essen“

Für Konkurrentin Tanja kam es noch härter: Die 48-Jährige kann Trüffel nämlich absolut nicht ausstehen und wurde beim Hauptgang böse überrascht. „Das macht mir jetzt im Moment keine Freude, das zu essen,“ so Tanja über Sabrinas Essen.

Trotz ihres Fehlers ergatterte Sabrina am Ende eine Gesamtpunktzahl von 30 Punkten – genau so viel wie ihr Vorgänger Julian am Montag bekam.

Auch beim 32-Jährigen lief nicht alles glatt. Während des Kochens kam Julian plötzlich ein böser Gedanke, der fast alles zum Kippen gebracht hätte. Mehr dazu hier >>>