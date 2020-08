„Das perfekte Dinner“: Gastgeber kocht – plötzlich hat er eine schlimme Befürchtung

Kochen, was das Zeug hält – das ist das Motto bei „Das perfekte Dinner“. Für Kandidat Julien (32) hat die Zubereitung der Speisen nicht nur die Bedeutung, sich mit anderen Hobbyköchen zu messen, sondern den anderen VOX-Kandidaten seine Kultur näher zu bringen.

In Hamburg, seinem Wohnort, will der Musicaldarsteller deshalb ein südafrikanisches Essen zubereiten – denn Kapstadt ist seine Heimat. Doch der „Das perfekte Dinner“-Gastgeber hat eine üble Befürchtung.

„Das perfekte Dinner“: Juliens Menü

Vorspeise: Zweierlei gebackene Samosa mit Butter Chicken und Morogo, dazu Chili-Koriander-Marmelade

Hauptspeise: Bobotie mit Pfirsich Chutney, Cashew-Reis und Salat

Nachspeise: Cape Malva Pudding mit Marula-Eiscreme und Marula-Likör-Shot

-----------------

Seine VOX-Kollegen kennt Julien noch nicht, kann nicht einschätzen, welche Art von Essern er hier vor sich hat. Deshalb sein Plan: Obendrein eine vegetarische Variante mit roten Linsen zubereiten.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber mit schlimmer Befürchtung

„Vielleicht sind ja auch alle anderen Vegetarier und ich bin der Einzige, der Fleisch isst. Oh mein Gott, ich würde sterben!“, so der 32-Jährige. Doch egal ob Vegetarier oder nicht, Julien ist eine Sache ganz besonders wichtig am Dinner-Abend: „Ich möchte ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Dass es nicht nur ein Essen ist, sondern dass es eine Erfahrung ist.“

Das perfekte Dinner: Die Jochrunde findet diesmal in Hamburg statt. Foto: TVNOW

-----------------

Weitere Themen zu „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber zeigt Wohnung – einfach unglaublich, was an den Wänden hängt

„Das perfekte Dinner“: Sowas gab's noch nie – DAS soll Gastgeberin beim Kochen helfen

„Das perfekte Dinner“: Kandidat geht volles Risiko, das geht nach hinten los – „Hätte das zurückgegeben“

-----------------

Gegessen wird Corona bedingt in der „Dinner Kitchen“. In der gemieteten VOX-Küche ist mehr Platz, erforderliche Abstände können eingehalten werden. Jetzt muss nur noch das Essen schmecken.

Ein Erlebnis war der Abend für Juliens „Das perfekte Dinner“-Gäste allemal. „Wichtig ist, dass der Gastgeber seinen eigenen Stempel aufdrückt und das hat er gemacht“, ist die Meinung seiner Konkurrenz.

„Das perfekte Dinner“: Punktevergabe! Die Runde eröffnet Julien mit...

Mit 30 Punkten insgesamt eröffnet Julien am Ende die Hamburg-Koch-Runde. Gar nicht mal schlecht für den Anfang…