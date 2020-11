„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidatin will Hauptgang zubereiten – plötzlich kommt ER um die Ecke

Die Kandidaten von „Das perfekte Dinner“ geraten oftmals an ihre Grenzen. Denn so gut wie nie läuft alles perfekt. Dann heißt es: Improvisieren und schnell handeln. Was man dabei gar nicht gebrauchen kann? Kommentare von einem Besserwisser.

Doch genau das erlebt „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Sonja in der Folge von Mittwoch. Ihr Ehemann Christian weiß genau, wie sie sich gerade fühlt, und will ihr lediglich helfen.

„Das perfekte Dinner“: ER war bereits Kandidat in der Vox-Show

Denn auch Sonjas Ehemann hat bereits bei „Das perfekte Dinner“ teilgenommen. Im Januar 2011 stand er am Herd, jetzt versucht seine Gattin ihr Glück. Und die will sich dabei nicht reinreden lassen. Denn sie will ihren Mann herausfordern und mit einer besseren Bewertung abschließen als er es vor neun Jahren tat.

Während die 41-Jährige den Hauptgang vorbereitet, stößt ihr Mann dazu. Schnell erhitzt sich die Stimmung in der Küche. „Möchtest du dann vielleicht am besten gleich hier stehen bleiben, damit ich auch mit dem Fleisch nichts falsch mache?“, fragt Sonja etwas gestresst.

Sofort fängt Christian an, an den Herdplatten herumzuspielen. Er kann offenbar nicht anders, als sich einzumischen. „Furchtbar!“, entgegnet Sonja daraufhin.

Das ist Sonjas Menü am Mittwoch:

Vorspeise: Avocado-Lachs-Törtchen mit Mangohäubchen

Avocado-Lachs-Törtchen mit Mangohäubchen Hauptspeise: Beef Wellington an Kartoffelspalten und pois gourmands

Beef Wellington an Kartoffelspalten und pois gourmands Nachspeise: Veilchentorte mit beurre de mangue

„Das perfekte Dinner“: Christian will Sonja helfen – doch die ist genervt

Da Sonja den Auftritt von Christian im Jahr 2011 übertreffen will, kann sie auf seine gut gemeinten Ratschläge verzichten. Doch das löst einen kleinen Streit zwischen dem Ehepaar aus. Denn Christian scheint immer wieder Kleinigkeiten zu finden, die seine Frau ihm zufolge anders machen sollte.

Bevor Sonja sich ihrem Essen widmen kann, belehrt Christian sie bereits, was sie tun soll. Mit einem angestrengten Lächeln auf den Lippen erklärt sie: „Ja, das wollte ich gerade tun.“

„Das perfekte Dinner“-Kandidat kann auf Hilfe von Ehemann verzichten

Als das Vox-Team Sonja fragt, ob sie es als einen Vorteil sieht, einen erfahrenen „Das perfekte Dinner“-Kandidaten an ihrer Seite zu haben, antwortet sie: „Wahnsinnig! Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.“

Daraufhin reagiert Christian trocken: „Ich vernehme immer so einen gehässigen Unterton.“ Im Wettkampf stehen sich die Zwei offenbar eher im Weg. Doch am Ende scheint sich der Stress ausgezahlt zu haben. Sonjas Gäste geben ihr stolze 37 Punkte. Damit erzielt sie vier Punkte mehr als Christian im Januar 2011. Juhu!

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox. Ganze Folgen findest du in der TVNOW-Mediathek.

