„Das perfekte Dinner“: Gäste genießen Hauptspeise – plötzlich verschwindet eine Kandidatin spurlos

Das perfekte Dinner: Hier sitzen noch alle Kandidaten brav zusammen am Tisch.

Bei „Das perfekte Dinner“ dürfen sich die VOX-Zuschauer in dieser Woche auf köstliches Hauptstadt-Essen freuen. Denn gekocht wird diesmal aus Berlin.

Den Start macht Hahn im Korb André (44), er ist in der Berliner Runde der einzige männliche Teilnehmer. So weit, so gut.

Was den „Das perfekte Dinner“-Zuschauer der Montags-Folge mehr als verwundert haben dürfte, ist eine ganz andere Sache. Denn eine Kandidatin verschwindet plötzlich beim Hauptspeisen-Gang.

----------------

„Das perfekte Dinner“: Andrés Menü:

Vorspeise: Brennesselsuppe, Mozzarellaroulade mit Schnittlauchpesto, mediterranes Baguette

Hauptspeise: Chateaubriand vom Simmentaler Rind an Kartoffelkokosstampf

Nachspeise: Sanddorneis mit Himbeerstückchen

----------------

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin plötzlich verschwunden

Als der Mathematik- und Musiklehrer die Hauptspeise – Chateaubriand vom Simmentakler Rind an Kartoffelkokosstampf – vorbereitet, schauen ihm die restlichen VOX-Teilnehmerinnen noch brav über die Schulter. Als sie sich anschließend über das Essen hermachen, passiert es.

Denn während sich die Gäste angeregt über die Kochkünste von René unterhalten, ist Kandidatin Melanie in einer Szene gar nicht mehr anwesend. Nur wenige Sekunden später sitzt sie aber schon wieder brav in der Viererrunde. Etwa ein Fehler des TV-Senders?

Bei "Das perfekte Dinner" fehlt plötzlich Kandidatin Melanie. Foto: TVNow

-------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow bei VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Gäste kommen in der jeweiligen Woche aus der gleichen Region

Auf vox.de kannst du dich als Kandidat bewerben

Diese Woche wird aus Berlin gekocht

-------------------------

"Das perfekte Dinner"-Gastgeber René. Foto: TVNOW / ITV Studios

Zumindest kein üblicher Zwischenfall bei „Das perfekte Dinner“. Thematisiert wird Melanies Verschwinden übrigens nicht mehr.

Für den weiteren Verlauf und besonders die Essens-Bewertung für Gastgeber René ist die Kuriosität dieser Hautgang-Szene aber nicht weiter relevant. Im Gegenteil: Immerhin gibt es von seinen weiblichen Gästen insgesamt 28 Punkte.

Die ganze Folge von „Das perfekt Dinner“ kannst du bei TVNow sehen.