„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gäste freuen sich auf das Essen – doch dieses Detail gibt Rätsel auf

Kann Tnaja ihre Gäste in Hamburg bei „Das perfekte Dinner“ verzücken?

Der Freitag bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox bedeutet: Finale in Hamburg!

Am letzten Tag kocht Tanja aus Hamburg für ihre Mistreiter. Doch die sorgt bei „Das perfekte Dinner“ mit einer Sache für heftige Verwirrung bei ihren Gästen...

„Das perfekte Dinner“: Diese Sache sorgt in der Vox-Show für Verwirrung

Und das schon, ehe das eigentliche Dinner begonnen hat! Am Nachmittag dürfen die Gäste wie gewohnt bereits einen Blick auf die Menükarte des Abends werfen, und die hat es wirklich in sich.

Nachdem die Kandidaten Ian und Julien das Menü studiert haben, herrscht zunächst betretenes Schweigen. Dann bricht Julien in schallendes Gelächter aus. „What?“

Ob dieser Abend „Das perfekte Dinner“ bringt? Die Kandidaten rätseln über das Menü. Foto: Screenshot Vox

So reagieren die Gäste auf das Menü

Ähnlich läuft es bei Sabrina und Lisa: Auf das Schweigen folgt Lachen. Der Grund für die heftigen Reaktionen: Das Menü klingt auf den ersten Blick, nun ja, reduziert – und ziemlich verwirrend. „Ich hab keine Ahnung, was das sein soll!“, findet Lisa die passenden Worte.

Denn das steht drauf auf der Menükarte:

Vorspeise: Tonis Frikas, adaptiert.

Hauptgang: Stifado und Erpeln, arrangiert.

Dessert: Bergische Kaffeetafel, interpretiert.

Was die Hamburgerin den anderen Hobbyköchen serviert, bleibt ein Rätsel. Bei der Vorspeise, der „Frika“, könnte es sich um eine Frikadelle handeln, mutmaßen die Gäste. Und vielleicht ist der mysteriöse Toni der Ehemann oder den Sohn der Gastgeberin?

Auch die Hauptspeise wirft Fragen auf: „Ich glaube, das ist eine männliche Ente?“, wundert sich Sabrina. Ian hält die ominöse Komponente für Kartoffeln. Doch wieso arrangiert? „Vielleicht… sind sie schön angerichtet?“

Das steckt hinter den skurrilen Bezeichnungen

Erst in Tanjas Altbau erfahren sie, was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt. Zumindest mit den Frikadellen liegen sie richtig, denn die ergeben zusammen mit einem krossen Brötchen einen leckeren Burger – nach einem Rezept von Tanjas Mutter Toni.

Tonis Friko entpuppt sich als saftiger Burger. Foto: Screenshot Vox

Das Hauptgericht: Stifado – eine Art griechischer Fleischeintopf, serviert von Tanja mit Fächerkartoffeln und Kohl. Und wo bleibt jetzt die Ente? Tanja klärt auf: Erpel ist die Wuppertaler Bezeichnung für Kartoffeln!

So kommt das Menü bei den Gästen an

Den Abschluss bildet die ominöse „Bergische Kaffeetafel“. „Das kommt auch aus Wuppertal“, berichtet Tanja. Im Bergischen kombiniert man anscheinend süß und salzig zum Nachtisch, in diesem Fall Waffeln, Vanilleeis sowie Brot mit Butter und Schmalz.

Letzteres kommt nicht bei allen gut an: „Das gehört für mich nicht in ein Dessert...“ Trotz dieser Mini-Kritik erhält Tanja am Ende 33 Punkte – und sichert sich gemeinsam mit Lisa den Wochensieg! (vh)