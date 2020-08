„Das perfekte Dinner“ (Vox): Frau bereitet Essen zu – als ein Gast DAS bemerkt, ist er geschockt „unhygienisch“

Bei der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Schließlich stehen die Gastgeber den ganzen Tag in der Küche, um den anderen Kandidaten ein köstliches Gericht zu kredenzen.

Genau so lief es auch bei Lisa (30) aus Hamburg ab. Doch während die Gäste sich noch auf der Terrasse fläzen, plaudert die Gastgeberin bei „Das perfekte Dinner“ ein Detail aus, das sie besser für sich behalten hätte...

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Als die Gastgeberin DAS ausplaudert, muss ein Kandidat seinen Ekel unterdrücken

Zu diesem Zeitpunkt floss schon längst der Aperitif Kehlen hinunter – und der hatte es in sich, was den Alkoholgehalt betraf. „Ich hatte schon nach drei Schlücken einen sitzen“, findet Gast Tanja.

Außerdem war die Stimmung doch gerade so gemütlich. Lisas Gäste fläzen sich auf ihrem riesigen Balkon, der mitsamt Kunstrasen, Grillecke und Liegestühlen zum Seele-Baumeln-Lassen einlädt.

--------------------------

Das ist Lisas Menü bei „Das perfekte Dinner:

Thunfisch-Tatar

Rinder-Filet mit Kartoffel-Püree und Balsamico-Schalotten

Mousse au Chocolat

--------------------------

Gast fühlt sich wie zuhause – doch Lisas Ansage sorgt bei Ian für Stirnrunzeln

Julien fühlt sich dabei schon fast wie zuhause und zieht die lästigen Straßenschuhe aus. Für Lisa kein Problem – doch dann rutscht ihr diese Aussage heraus: „Fühlt euch frei, ich laufe hier die ganze Zeit barfuß rum!“

Füße scheinen nur leider überhaupt nicht das Ding von Gast Ian zu sein. „Ich fand es nicht so schön, dass sie die ganze Zeit barfuß unterwegs war.“

Schlimmer noch, der Hamburger will am liebsten gar nichts mit diesem Körperteil zu tun haben: „Gerade wenn ich daran denke, dass in der Küche mit Lebensmitteln umgegangen wird…das fand ich unhygienisch!“

--------------------------

--------------------------

Gast verzeiht Barfußlauf – so reagiert er auf das Dinner

Zum Glück kocht Lisa nicht mit ihren Füßen, sondern auf die traditionelle Art – mit den Händen. Die Sache mit den Füßen hat Ian dann am Ende anscheinend vergessen, denn mit dem Abend und dem Essen war er mehr als zufrieden.

„Es war für mich nicht das perfekte Dinner“, resümiert der Hamburger. „Aber es war nah dran.“ Macht am Ende acht Punkte für Lisa, die an diesem Abend insgesamt 33 Zähler sammelt und damit die Spitze erklimmt – und das ganz ohne Schuhe. (vh)