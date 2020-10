„Das perfekte Dinner“ (Vox): Plötzlich kommt es zwischen den Gängen zum Unfall – „Warum passiert sowas?“

am 06.10.2020 um 18:53

Nachdem es am Montag nahezu fehlerfrei bei „Das perfekte Dinner“ lief, folgte am Dienstag ein etwas turbulenter Abend.

Dabei hat sich Gastgeberin Margot so viel Mühe gegeben, um „das perfekte Dinner“ zu veranstalten. Doch ein Unfall kam der Rentnerin dazwischen.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Kandidaten haben große Erwartungen

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Margot begrüßte ihre Gäste am Dienstag bei sich zu Hause. Konkurrentin Caroline war sich schon vor dem Essen sicher, dass Margot am Ende der Woche als Gewinnerin hervorgehen könnte. „Also wenn Mama kocht, kann ich nicht mehr mithalten“, so die 43-Jährige.

Aber bereits nach dem ersten Gang kam es in Margots Esszimmer, das sie extra für ihre Gäste liebevoll dekoriert hatte, zu einem Unfall, mit dem niemand rechnen konnte.

Der Unfallort. Foto: Screenshot Vox

Das ist Margots Menü am Dienstag bei „Das perfekte Dinner“ (Vox):

Vorspeise: Zucchini-Carpaccio mit Gorgonzola-Creme, Basilikum-Pesto-Chips

Zucchini-Carpaccio mit Gorgonzola-Creme, Basilikum-Pesto-Chips Hauptspeise: Schweinelendchen – Kartoffel-Selleriepüree – Karottengemüse – Curryrahmsoße

Schweinelendchen – Kartoffel-Selleriepüree – Karottengemüse – Curryrahmsoße Nachspeise: Beerenvariationen – Eierlikörcreme – Rote Grütze

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Schreckmoment! Plötzlich fällt Micha vom Stuhl

Kandidat Micha fiel plötzlich zu Boden, da sein Stuhl auseinandergebrochen war. Der ganze Tisch wackelte. Angelika schreckte auf und auch Caro sprang sofort von ihrem Stuhl auf, um nach Micha zu sehen. Sitznachbar Michael kümmerte sich direkt um den Gastgeber von Montag: „Alles gut?“

Damit hat keiner gerechnet: Plötzlich fällt Micha zu Boden. Foto: Screenshot Vox

Den Unfall konnte sich Micha nicht erklären: „Umgekippt bin ich nicht, ich habe nicht gekippelt und gar nichts.“ Glücklicherweise ist ihm nichts passiert.

Kandidatin schockiert: „Sowas ist ja nicht erklärbar“

Kurze Zeit später stieß Margot zu ihren Gästen dazu. Caro beichtete ihr, was soeben geschehen ist. „Also das ist mir auch noch nicht passiert. Die Firma werde ich verklagen“, scherzte die Rentnerin, nachdem sie ihren zerbrochenen Stuhl im Wohnzimmer entdeckte. Schnell brachte sie Micha einen neuen Stuhl.

Caroline wusste genau, was in der 67-Jährigen vorgegangen sein muss: „Sowas passiert, aber als Gastgeber könnte man da ja im Boden versinken. Sowas ist ja nicht erklärbar. Warum passiert sowas?“ Jahrelang sei alles gut gegangen, doch dann haue es einen plötzlich – wortwörtlich – vom Hocker.

Der Unfall hatte jedoch zum Glück keinerlei Auswirkung auf Margots Bewertung. Am Ende des Abends erhielt die zweifache Mutter und stolze Oma 28 Punkte.