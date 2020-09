„Das perfekte Dinner“: Kandidaten geben Interview – plötzlich rauscht ER ins Bild

In der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“ sind ja schon so einige Skurrilitäten geschehen. Doch das, was am Dienstag in Düsseldorf zu sehen war, gab es so wohl auch noch nicht.

Dabei wirkte zunächst alles ganz normal. Die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten Tani und Chiara gaben, wie in der Show üblich, kurze Interviews mit Statements zu den Kochkünsten des jeweils anderen, den Erfahrungen des Vortages und den Erwartungen an das Menü von Dienstags-Gastgeber Christian.

Das perfekte Dinner: Plötzlich schleicht ER durch den Hintergrund

Doch plötzlich spielte sich eine Szene im Hintergrund, die die beiden Damen durchaus verwirrte. So lief ein kleiner Vierbeiner auf das „Das perfekte Dinner“-Duo zu. Der wollte sich jedoch nicht ins TV schmuggeln.

Das perfekte Dinner“: Christian serviert DAS

Vorspeise: Mango-Avocado-Salat

Hauptspeise: Rinderfilet mit Süßkartoffelgnocchi und Walnuss-Basilikum-Pesto

Nachspeise: Gefrorene Vanillekugel auf ,,Red Cake'' mit heißer Schokoladensauce

Nein, der Hund hatte eher ein dringendes Bedürfnis zu verrichten. So steuerte die Fellnase den Baum an, der hinter den Kandidatinnen stand, hob sein Bein und erleichterte sich mitten in der TV-Show.

„Jetzt pinkelt der uns noch an.“

Plötzlich pinkelte ein Hund an einen Baum. Foto: Screenshot VOX

Tani und Chiara jedenfalls nahmen die Aktion mit Humor. „Sollen wir den jetzt ignorieren?“, fragte Chiara lachend, während Tani entsetzt feststellte: „Jetzt pinkelt der uns noch an.“

Nein, so schlimm wurde es dann doch nicht. Der Hund zog den Baum den Beinen von Tani vor. So ein Glück. Den Spaß an der Show vermieste die Einlage des Hundes zum Glück nicht. Und so bekam Christian stattliche 31 Punkte für sein Menü. Einen weniger als Montags-Kandidatin Nicole.

Die hatte nämlich am Montag ordentlich vorgelegt. Und auch ein wenig Angst verbreitet.