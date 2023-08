„Das perfekte Dinner“: Gastgeber will letzten Gang servieren –plötzlich liegt alles auf dem Boden

Am Donnerstagabend (17. August) wird wieder „Das perfekte Dinner“ in Aachen gekocht. Na ja, zumindest versucht es Kandidat Carsten an Tag vier. Der 45-Jährige möchte seine Gäste mit seinen ausgefallenen Kreationen überzeugen und am Ende der Woche die meisten Punkte ergattern.

Seine Mitstreiter haben hohe Erwartungen an Carsten. Denn der 45-Jährige hatte in den letzten Tagen so einiges an den Gerichten der anderen auszusetzen. Die Gäste erwarten also „Das perfekte Dinner“ von ihm. Doch plötzlich passiert dem Gastgeber ein fatales Missgeschick.

„Das perfekte Dinner“: Carsten kocht an seinem Geburtstag

Das Besondere: Der Gastgeber kocht an seinem Geburtstag. Dafür haben sich die restlichen Kandidaten etwas für Carsten überlegt. Eine Geburtstagstorte, ein edler Tropfen und das obligatorische Ständchen gibt es für ihn. Und auch das Kamerateam hat ein kleines Geschenk mit dabei – sie überreichen dem 45-Jährigen zur Feier des Tages einen Blumenstrauß.

Nach dem Aperitif macht es sich die Runde an der gedeckten Tafel gemütlich. Schnell gibt es auch schon den ersten Gang. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird viel gelacht. Nur Carsten steht natürlich unter Strom. Nachdem auch die Hauptspeise gut angekommen ist, macht er sich an das Dessert. Doch bevor er es servieren kann, passiert das Worst-Case-Szenario.

Dieses Menü zaubert Carsten an Tag vier:

Vorspeisenvariationen – Fisch / Avocado / Fisch / Mango / Garnele

Hauptspeise: Kalb / Spargel / Kartoffel / Sauce

Nachspeise: Cheesecake / Erdbeere / Maracuja

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber lässt Nachtisch fallen

Zum Hintergrund: Carsten muss an diesem Abend viel laufen. Denn ein zweiter Kühlschrank, in dem er die Zutaten zwischenlagert, befindet sich ein Stockwerk unter seiner Wohnung. Als es an die Nachspeise geht, muss er also wieder das Treppenhaus runter kraxeln, um den Cheesecake aus der Kühlung zu holen.

Als es wieder nach oben geht, passiert es: Carsten lässt die kleinen Schälchen aus Versehen fallen. „Ich drehe durch“, entfährt es ihm, während er sein Dessert vom Boden aufsammelt. Zum Glück ist der Kuchen jedoch im Behälter geblieben. Trotzdem teilt er die letzten Sekunden mit den Gästen, die sich über das kleine Fauxpas prächtig amüsieren.

Letztendlich kann Carsten an seinem Ehrentag stolze 36 Punkte erkochen. Ob das für den Wochensieg reicht, entscheidet sich am Finaltag.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.