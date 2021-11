„Das perfekte Dinner“: Transfrau (23) bricht bei Dreh plötzlich ab – Vox-Team bleibt zurück

Bei „Das perfekte Dinner“ dreht sich diesmal alles um das Vox-Thema Female Empowerment. Die Auswahl an Power-Frauen ist groß: Von Fahrschullehrerin mit Fahrschule nur für Frauen, über Geburtsfotografin und Unternehmerin, bis hin zur Studentin, die auch Aktivistin ist. Und natürlich der einzige Mann in der Runde, Gerrit, der als Coach Frauen stärken will.

Am Dienstag geht es zu Hana aus Buxtehude. Die Kandidatin lebt seit Oktober 2018 als Transfrau und ist ganz aufgeregt, als endlich das Vox-Team von „Das perfekte Dinner“ bei ihr vor der Tür steht.

„Das perfekte Dinner“: Transfrau (23) Hana bricht beim Tv-Dreh plötzlich ab

„Oh mein Gott“, ruft Hana sofort zu Beginn und lässt das Kamerateam erst mal in die Küche im Erdgeschoss. Die Studentin erklärt kurz, wo später gegessen wird und wirkt plötzlich ganz hektisch und etwas verwirrt. Mitten beim Dreh erklärt die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin plötzlich: „Ich muss einmal kurz nochmal nach oben und mich fertig machen, dann bin ich sofort wieder da.“ Sie lässt das verdutzte und geradezu sprachlose Team in der Küche stehen. Auf die Frage, wann sie denn wieder zurück sei, folgt als Antwort: „Eine Minute.“

Klingt ja chaotisch! Und tatsächlich. Hana gibt anschließend zu: „Ich bin pures Chaos. Das werdet ihr heute auch sehen.“

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

In fünf Tagen bekochen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig und bewerten die Kochleistung der Gastgeber mit Punkten von 1 bis 10

Nach dem Stylen geht es dann aber wirklich mit dem Kochen los.

Hanas Menü lautet:

Vorspeise: Seeteufel auf Ricotta-Ravioli mit Petersilienpesto und geschmolzenen Tomaten

Hauptspeise: Rinderfilet an Pfifferlingen und Erbsengemüse mit Kartoffelbaumkuchen und einer Demi Glace

Nachspeise: Hanas Lieblingsdesserts: Kunafa – Erdbeere + Minze –Flan – Atayef

„Das perfekte Dinner“: Gekocht wird in einer Schlachterei

Das Kuriose: Gekocht wird in einer Schlachterei. „Wir haben eine Schlachterei geführt drei Generationen lang. Das ist ein richtiger Norddeutscher Traditionsbetrieb. Ich bin froh, dass hier machen zu dürfen.“

Ob das ihre „Das perfekte Dinner“-Mitstreiter:innen auch so sehen? Das behalten die lieber für sich.

Und auch wenn sich Studentin Hana zuvor große Sorgen gemacht hat, ob sie ein Drei-Gänge-Menü hinbekommt, schmeckt das Essen allen gut. So gut, dass es insgesamt sogar 35 Punkte für Hana gibt.

Die ganze Folge von „Das perfekte Dinner“ kannst du ab 19 Uhr bei Vox sehen oder in der Mediathek bei TVnow.

