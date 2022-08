„Das perfekte Dinner“-Kandidatin packt aus: „Total geisteskrank“

„Das perfekte Dinner“ gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Kochshows im deutschen Fernsehen. Hunderttausende schalten ein, wenn unter der Woche fünf Hobbyköche und -köchinnen um die Wette zaubern.

Mal gelingen die Speisen perfekt, mal nicht ... doch das ist ja auch nicht das, worum es bei „Das perfekte Dinner“ geht. Schließlich sind vor allem die Kandidaten und Kandidatinnen sowie ihre Geschichten spannend.

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin gesteht – „Bin total geisteskrank“

Das ist auch in dieser Woche in Österreichs Hauptstadt Wien nicht anders. Und besonders eine sticht dabei schon in der Vorstellungsrunde heraus.

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ wird seit 2006 bei Vox ausgestrahlt

Jeweils fünf Hobbyköche kochen um die Siegprämie von 3.000 Euro

Die Rezepte jedes einzelnen Tages findest du auf vox.de auf der Seite des perfekten Dinners

Es handelt sich um die gebürtige Deutsche Jessica. „Ich lebe in Wien. Ihr werdet aber gleich hören, dass ich Deutsche bin. Bin keine gebürtige Wienerin“, erklärt die 34-Jährige zu Beginn. Und dann wird es interessant. Beziehungsweise lustig.

„Das perfekte Dinner“: Jessica kocht am Donnerstag

Warum sie denn mitmache, fragt sie das Vox-Team. Jessicas Antwort: „Weil ich total geisteskrank bin. Ich habe mich schon vor – ich müsste das nachschauen – zehn, zwölf Jahren beworben. Dann habt ihr mich angerufen, dass war vor drei Jahren, da hatte ich gerade die jüngste Tochter am Busen hängen. Ich total unter Hormoneinfluss, das wäre nicht gut gegangen. Hab gesagt, bitte denkt wieder an mich ...“

Vor ein paar Wochen habe sie dann noch einmal einen Anruf von der Produktion erhalten und dann passte es auch. Jessica wird übrigens am Donnerstag den Kochlöffel schwingen.

