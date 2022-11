„Das perfekte Dinner“: Kandidatin aus NRW macht Vox-Kameramann Angebot – eindeutige Reaktion

Das Team von „Das perfekte Dinner“ verschlägt es diese Woche nach NRW. Am Mittwoch steht ein Besuch in Velbert bei Wuppertal an, wo Kandidatin und Hobbyköchin Heike wohnt.

Die 60-Jährige hat ein ganz besonderes Menü geplant. Doch bevor es mit der Zubereitung losgeht, macht sie dem Vox-Kamerateam erst noch ein kühles Angebot. Was mag das wohl sein?

„Das perfekte Dinner“: Kandidatin aus NRW unterbreitet Vox-Kameramann Angebot

Heikes Haus liegt auf einem Berg mit grünem Garten. Dort werden ihre „Das perfekte Dinner“-Gäste auch zur Begrüßung anstoßen. Und vielleicht sogar noch mehr machen. Heike: „Auf der Terrasse werden wir Cocktails einnehmen und uns vielleicht noch mal im Nass erfrischen.“ Der Kameramann traut seinen Ohren nicht, als er das hört.

Vox: „Sagtest du nass?“

Heike: „Wer will, kann ja ins kühle Nass springen und sich erfrischen, heute sollen ja 35 Grad werden.“

Im Garten steht ein großer Pool, der für die nötige Abkühlung sorgen soll. Findet auch der Vox-Kameramann: „Lädt fast zum Reinspringen ein.“ Heike schlägt ihm prompt vor, ins Wasser zu gehen. Das traut er dann aber doch nicht und filmt lieber Heike beim Kochen.

Und so sieht Heikes Menü „Multikulti“ aus:

Vorspeise: Mango / Mozzarella / Avocado / Lachstata r

r Hauptspeise: Linsen / Bulgur / Tomaten / Lammlachs / Minz-Joghurt

Nachspeise: American Cheesecake / Himbeer-Coulis / Beerensorbet

Die Mutter von drei Kindern hat eine genaue Vorstellung von ihrem Dinner. „Das Menü heute ist ein emotionales Menü, weil ich damit viele freundschaftliche und familiäre Verbindungen verknüpfe. Und ich auch sehr mit dem Herzen dabei bin. Das ist kein 3-Sterne-Menü, aber ein Menü, was ich überzeugend rüberbringen kann. Hoffe ich jedenfalls.“

Das Essen kommt bei ihren Gästen weitestgehend gut an. Besonders die Vor- und Nachspeise schmeckt den anderen Teilnehmern. Am Ende gibt es stolze 32 Punkte für die „Das perfekte Dinner“-Gastgeberin. Und auch der Pool wird übrigens noch genutzt: Heikes Gäste kühlen sich zwischenzeitlich mit den Füßen ab!