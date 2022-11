„Das perfekte Dinner“ in Münster: Gäste erkunden Bauernhof – plötzlich hören sie Schüsse

Finale in Münster! Heute entscheidet sich, wer den Wochensieg bei „Das perfekte Dinner“ in Münster mit nach Hause nimmt. Als letzte kocht heute Katharina für den Rest der Bande. Die Gäste freuen sich schon auf das Menü der 36-Jährigen, sind aber trotzdem traurig darüber, dass es der letzte Abend ist.

Einmal bei der Gastgeberin angekommen, nehmen alle „Das perfekte Dinner“ -Kandidaten erstmal einen Aperitif zu sich. Nach einem kurzen Pläuschen verabschiedet sich Katharina dann aber schnell wieder in die Küche, um die Vorspeise vorzubereiten. Zeit für die Gäste den Bauernhof zu erkunden, auf dem die 36-Jährige mit ihrer Familie lebt. Die idyllische Ruhe auf dem Land wird aber plötzlich gestört.

„Das perfekte Dinner“: Gäste hören Schüsse in der Ferne

Als alle Platz an dem Tisch von Katharina genommen haben, spricht Christiane den Vorfall dann nochmal an. Während sie auf die Vorspeise warten, sagt sie: „Habt ihr das draußen gehört? Da wurde geschossen in der Nähe.“ Und auch Rainer will den Knall gehört haben: „Es war mal ein Geräusch da. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlzündung war oder ein Schuss.“ Doch Christiane ist sich sicher: Es wird irgendwo in der Nähe gejagt.

„Das hört man bei uns auch. Wir sind ja direkt an der Werse“, fügt sie noch hinzu. Sie ist also Expertin in Sachen Schüsse. Und damit ist sie nicht alleine, denn auch Daniel wohnt in der Nähe eines Jagdgebiets und kann die Annahme der Köchin des ersten Tages bestätigen.

„Das perfekte Dinner“: Kathys Menü sorgt für staunende Gäste

Nachdem die Gäste dieses Anliegen nun geklärt haben, geht es auch direkt los mit der Vorspeise von Katharina. Als sie mit dem Dreierlei des Lachs um die Ecke kommt, trauen die Kandidaten ihren Augen kaum. Einer sagt erstaunt: „Kathy, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?“

Und auch abseits des Kulinarischen hat sich die 36-Jährige etwas Besonderes für ihre Gäste überlegt: Nach der Vorspeise wird es nämlich sportlich. Katharina lädt zum Tischtennis ein. Sichtlich amüsiert stellen alle im Rundlauf ihre Tischtenniskünste unter Beweis, bevor es mit der Hauptspeise weitergeht. Nach so viel Sport haben sie sich den zweiten Gang wohl mehr als verdient.

Dann wird es spannend. Wer geht als Sieger der Runde aus Münster nach Hause? Die Entscheidung siehst du ab 19.00 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek.