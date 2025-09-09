„Perfektes Dinner“-Kandidat kassiert blaues Auge

Wer am Montag (8. September) bei „Das perfekte Dinner“ einschaltete, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Denn Kandidat Carsten (53) aus Köln erschien mit einem dicken, blauen Veilchen.

Schon beim ersten Auftritt fiel auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Während Gastgeberin Alex noch locker ihr vegetarisches Menü präsentierte, stand Carsten leicht verkniffen daneben. Und als er schließlich die Sonnenbrille abnahm, war der Schock perfekt: ein großes, dunkles Hämatom unter dem linken Auge.

„Perfektes Dinner“-Kandidat sorgt für blaues Wunder

Carsten nahm es mit Humor. „Ihr habt schon Spuren hinterlassen. Das ist beim Putzen der Kombüse passiert“, witzelte der Hobbykoch und sorgte damit für ein Raunen am Tisch. Doch während Visagisten im Hintergrund ihr Bestes gaben, um das blaue Mal zu kaschieren, wurde schnell klar: Carsten ist nur ein Kurzzeit-Kandidat. Off-Sprecher Daniel Werner machte es den Zuschauern schon früh klar: „Spoiler – ab morgen ist Carsten aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei.“

+++ Krach bei „Die Höhle der Löwen“: Investoren geraten aneinander +++

Damit war der 53-Jährige schneller wieder verschwunden, als er auftauchte. Sein letzter offizieller Auftritt: sieben Punkte für die Gastgeberin. Was wirklich hinter dem plötzlichen Aus steckt, bleibt offen. Hat er sich tatsächlich beim Putzen verletzt? Oder steckt mehr dahinter?

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Sprecherin gegenüber „BILD“: „Carsten hat die Produktion vom ‚perfekten Dinner‘ bereits zu Beginn aus persönlichen Gründen wieder verlassen und wurde durch einen Ersatzkandidaten ersetzt. Zu möglichen privaten Umständen des Kandidaten können wir keine Angaben machen. Im Interview erklärte er, er habe sich beim Putzen verletzt.“

Klar ist nur: Ersatz war sofort parat. Jungkoch Philipp (31) übernimmt Carstens Platz am Herd und darf am Freitag (12.09) selbst die Gäste bewirten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.