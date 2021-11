Renate ist eine der Kandidatinnen bei „Das perfekte Dinner” in Wien.

„Das perfekte Dinner”: Vox-Kandidatin outet sich in TV-Show – „Seit der ersten Stunde”

Bei Renate dreht sich an Tag zwei bei „Das perfekte Dinner” in Wien alles um den Kürbis. Die 54-Jährige plant in der Folge von Dienstag gleich alle drei Gänge mit Kürbisanteil zu kredenzen.

Bevor sich die „Das perfekte Dinner”-Kandidatin allerdings an den Herd stellt, verrät sie dem Kamerateam von Vox ein Geheimnis – die Hobbyköchin ist ein absoluter „Das perfekte Dinner”-Fan. Ein Blick in ihre Küche verrät, diese Beschreibung ist nicht übertrieben.

„Das perfekte Dinner”: Vox-Kandidatin outet sich als Mega-Fan

„Ich schaue 'Das perfekte Dinner' seit der ersten Stunde”, erzählt die Wienerin stolz. Seit 2006 kocht Renate im Geiste mit, jetzt ist ihr Traum endlich in Erfüllung gegangen und sie ist selbst Teil der Show.

------------------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

In fünf Tagen bekochen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig und bewerten die Kochleistung der Gastgeber mit Punkten von 1 bis 10

------------------------------

Aber nicht nur die 54-Jährige ist begeistert von dem Vox-Format, auch ihre Tochter Vanessa ist völlig aus dem Häuschen, als plötzlich das Kamerateam in ihrer Küche steht.

„Das perfekte Dinner”: Tochter von Kandidatin schwärmt von Vox-Show

„Wir sind große Fans”, erzählt die 27-Jährige. Seit sie klein ist schaut sie gemeinsam mit ihrer Mutter „Das perfekte Dinner”. Für die Vox-Show hat sie extra am Tag zuvor ein kleines Kunstwerk in die Küche gezaubert.

------------------------------

Das ist Renates Menü:

Vorspeise: Ravioli, Steinpilz, Kürbis

Hauptspeise: Waldstaudenkorn, Saibling, Kürbiskernöl

Nachspeise: Brombeere, Erde, Kürbiskerne

------------------------------

Mit schwarzem Stift hat Vanessa das Logo der Sendung stilecht an die Glaswand über dem Ofen gemalt. Kann sich sehen lassen, der Gruß aus der Küche...

Vox-Kandidatin Renate will ihre „Das perfekte Dinner”-Mitstreiter mit ihrem Essen begeistern

Nicht nur die abwaschbare Kunst zeigt die große Vox-Liebe. Auch ein herzliches Willkommen auf der heimischen Pinnwand sorgt bei dem Kamerateam vermutlich direkt für gute Laune.

„Das perfekte Dinner” in Wien – Gastgeberin Renate (m.) lädt ein. Foto: RTL / ITV Studios

Abgerundet wird das Ganze mit einem Kochbuch mit den Rezepten aus der Show. Na, wenn das mal nicht die ideale Vorbereitung ist, um am Ende als Siegerin aus dem Rennen zu gehen.

------------------------------

Mehr zu „Das perfekte Dinner”:

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Gäste kommen in Wohnung und sind baff

„Das perfekte Dinner“: Kandidat will DAS in seiner Wohnung verstecken – doch das Kamerateam filmt es trotzdem

„Das perfekte Dinner“: Transfrau (23) bricht Dreh plötzlich ab – Vox-Team sprachlos

------------------------------

Ob sie ihre Gäste auch mit ihrer Kochkunst begeistern kann, zeigt sich um 19.00 Uhr auf Vox und in der Mediathek bei TV Now (mittlerweile RTL Plus).