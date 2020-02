„Das perfekte Dinner“: Kandidaten werfen Blick auf Teller – dann dreht sich ihr Magen um

Es sollte „Das perfekte Dinner“ werden. Doch die Hauptspeise bei Kandidatin Alexandra ging mal so richtig in die Hose.

Was war passiert. Am wunderschönen Bodensee hatte die 44-jährige Schiffsführerin ordentlich aufgefahren. Steinpilzrisotto mit Salat sollte es zur Vorspeise geben, als Dessert Blaubeereis, Blaubeer-Quark-Törtchen und Blaubeerlikör, und zum Hauptgang Mischpilzpfanne mit selbst gemachten Spätzle, Zuckerschoten und Braten. Doch der hatte noch eine Zutat, die den anwesenden Gästen so gar nicht schmeckte.

„Das perfekte Dinner“: Ekliger Anblick bei der Hauptspeise

Ihnen beim Anblick auf dem Teller sogar dezent den Magen umdrehte. So hatte Alexandra wohl ihre dunkle Haarpracht nicht im Griff und verlor einige Haare in ihrer Hauptspeise.

„Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine deutsche Kochshow

Sie wird für den Fernsehsender VOX produziert

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Pilotsendung war im November 2005

Erste offizielle Folge am 6. März 2006

Die Titelmusik stammt von Adam Salkeld. Das Lied heißt „Top Spin“

Die Show läuft montags bis freitags jeweils um 19 Uhr

Sie wird jede Woche in einer anderen Stadt oder Region produziert

Das perfekte Dinner: Die Kandidaten vom Bodensee. (V.l.: Denny, Marika, Michelle, Michael, Gastgeberin Alex) Foto: TVNOW / ITV Studios

Ein absolutes No-Go für die anspruchsvollen Gäste der 44-Jährigen. So beschrieb Michael die Hauptspeise wie folgt: „Die Hauptspeise hat leider nicht mit der wundervollen Vorspeise mithalten können. Und eine Sache: Ich habe drei Haare auf meinem Teller gehabt.“

„Das perfekte Dinner“: Trotz Fauxpas gibt es eine ordentliche Punktzahl

Ein Schicksal, das auch Mitkandidatin Marika teilte. „Ich hatte zwei“, schiebt die Hobbyköchin hinterher. Und doch, am Ende konnte Alexandra ganz ordentlich Punkte einsammeln. 31 an der Zahl.