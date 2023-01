„Das perfekte Dinner“: Kandidat bereitet Essen zu – dann passiert ein Unglück

Bei „Das perfekte Dinner“ sind die Kandidaten bemüht, etwas möglichst Schmackhaftes auf den Tisch zu zaubern. Doch das gelingt nicht immer – zumindest nicht immer ohne Probleme.

Tag fünf bei „Das perfekte Dinner“. Kandidat Ansgar (59) ist an der Reihe. Das Motto seiner Speisekarte: „Jahreszeitenwende“. Unter anderem will er seinen Gästen Thunfisch-Tatar, rosa Entenbrust an Orangensauce und Crème brûlée mit Früchten servieren. Doch mit letzterem Gericht hat Ansgar so seine Probleme. Er selbst meint: „Ich bin nicht so der Nachtisch-Fachmann, aber ich liebe Crème brûlée.“

„Das perfekte Dinner“: Kandidat versaut den Nachtisch

Und Ansgar sieht die Schwierigkeiten bei der Zubereitung des süßen Desserts schon vorher kommen: „Hier ist die Problematik, dass das Wasserbad nicht den Boden berühren darf, weil sonst kann das unten anbrennen.“ Bei dem Vermischen der Zutaten läuft noch alles glatt. Schließlich kommt die Crème brûlée auf den Herd. Anschließend muss sie durch ein Sieb. „Eigentlich ein Kinderspiel“, wie der Vox-Sprecher findet. Doch dann geschieht das Unglück.

Ansgars vollständige Speisekarte an Tag 5:

Vorspeise: Hommage an den Sommer Thunfisch-Tatar auf Avocado-Bett

Hauptspeise: Herbstbeginn – Rosa Entenbrust an Orangensauce mit aromatisiertem Süßkartoffelmousse, karamellisierten Maronen und jahreszeitlicher Pilzinterpretation

Nachspeise: Versüßung der dunkleren Jahreszeit Crème brûlée mit Früchten

„Oh. Das ist jetzt ganz scheiße“, flucht Ansgar und schüttet die Crème brûlée sofort in den Ausguss. „Wie jetzt, ist nicht mehr zu retten?“, fragt der Vox-Sprecher ungläubig. Das Problem: Die Crème brulée vermischte sich mit dem Wasser aus dem Wasserbad. „Damit ist die Konsistenz nicht mehr da“, erklärt Ansgar. „Kannst du vergessen.“

Weitere Nachrichten und Themen auf unserem Portal:

„Das perfekte Dinner“: Zweiter versucht klappt

Doch ganz ohne Nachspeise da stehen will der Hobby-Koch dann auch nicht: Er versucht es noch ein zweites Mal. Und siehe da: Dieses Mal klappt es! „So sieht von der Konsistenz eine gute Creme brûlée aus“, resümiert er.

„Das perfekte Dinner“ läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei Vox oder in der Mediathek von RTL+.