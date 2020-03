Das perfekte Dinner: Kandidat merkt, dass er verloren hat – dann wird's hässlich

Die Kandidaten bei „Das perfekte Dinner“ haben ihren Sieger gewählt. Überraschend hat sich Sandra mit ihrem Menü am Final-Freitag den Sieg geholt.

Doch nicht alle Mitglieder der „Das perfekte Dinner“-Gruppe aus dem Naheland im Südwesten Deutschlands sind mit der Wahl einverstanden. Carsten war sich sicher: „Wenn ich alles so resümiere, dann habe ich es am meisten verdient zu gewinnen.“ Doch am Ende bekommt Sandra 36 Punkte – und Carsten nur 35.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Verlierer Carsten macht seinem Ärger Luft

Die Enttäuschung ist Carsten sofort anzumerken. In dem Moment, als er Sandras Punktzahl sieht, stößt er ein genervtes „Ach, komm ey!“ aus und pfeffert wütend seine eigene Punktkarte auf den Tisch. „Ich bin enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen“, so Carsten. „Ich habe mich vorne gesehen.“ Besonders der Grund, den er für seine Niederlage ausgemacht hat, stößt ihm sauer auf.

Am Mittwoch, als Carsten selbst Gastgeber war, hatte er sich harsch gegenüber Mitstreiterin Lily geäußert und sie gefragt, wieso sie als Vegetarierin überhaupt bei „Das perfekte Dinner“ mitmache. Obwohl Carsten seinen Kommentar angeblich nicht ernst gemeint hat, interpretiere Lily die Äußerung als ehrliche und grundsätzliche Abneigung gegen Vegetarier. Deshalb gab sie Carsten nur acht statt neun Punkten.

„Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine deutsche Kochshow für den Fernsehsender VOX

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die erste offizielle Folge lief am 6. März 2006

Die Show läuft montags bis freitags um 19 Uhr

Sie wird jede Woche in einer anderen Stadt oder Region produziert

„Am Ende des Tages hat ein Gleichstand mit Sandra nur deshalb nicht stattgefunden, weil eine falsch interpretierte Aussage zu einem Punktabzug geführt hat“, stellt Carsten mit bitterer Miene fest. Er selbst hatte Sandras Drei-Gänge-Menü nicht als „perfektes Dinner“ bezeichnet, weil sie seiner Meinung nach zu viele Komponenten auf einmal in ihren Menüs vermischt habe.

Doppelt enttäuschend für Carsten: Auch das interne „Hemd-Battle“ gegen Mitstreiter Philipp hat er verloren. (at)