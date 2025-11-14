Hat „Das perfekte Dinner“-Kandidat geschummelt? Sender stellt Regeln klar

Es wird fleißig am Herd gekocht und am Ende gnadenlos bewertet. „Das perfekte Dinner“ gehört längst zur festen TV-Unterhaltung. In der aktuellen Woche treten fünf Hobbyköche aus Wien gegeneinander an. Am dritten Abend ist Pascal an der Reihe und der sorgt schon vor dem ersten Gang für Gesprächsstoff.

Denn der 32-Jährige setzt bei seinem Dinner auf technische Unterstützung. In seiner Küche ist er hochmodern ausgestattet. Pastamaschine, Eismaschine und Hightech-Mixer – da schlägt das Hobbykoch-Herz höher. Sogar ein Onigiri-Maker aus Tokio steht in der Küche des Vox-Kandidaten. Ob das noch fair ist, fragen sich manche seiner Mitstreiter. Auf Anfrage unserer Redaktion betont der Sender allerdings, dass Pascal sich regelkonform verhält.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat sorgt für Diskussionen

So erklärt eine Sprecherin: „Bei ‚Das perfekte Dinner‘ gilt: Die Kandidaten kochen eigenständig. Sie können dabei die Küchengeräte nutzen, die ihnen zu Hause zur Verfügung stehen – auch mehrere davon. Zulässig ist lediglich eine leichte Unterstützung, zum Beispiel beim Schälen oder Schneiden. Die Zubereitung, das Anrichten und Servieren erfolgen jedoch allein.“

Pascal selbst startete mit großen Ambitionen in seinen Abend. Als Gastrokind, sein Vater ist gelernter Koch, hat er früh seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Heute arbeitet er als Sommelier und steht regelmäßig am Herd. „Ich koche eigentlich jeden Tag frisch – natürlich nicht immer so aufwendig“, erzählt er.

Pascals Mitstreiter wussten über seiner hochmodernen Küche Bescheid, blickten jedoch skeptisch auf den Einsatz seiner Küchenhelfer. Kandidatin Petra etwa meint: „Da muss man mal schauen, wie wir das dann bewerten, wenn er nicht selbst schnibbelt und nicht selbst rührt und nicht mehr selbst umrührt, sondern das alles Geräte machen lässt. Wir passen da ganz genau auf.“

Der Sender betont: “Am Ende zählt ausschließlich das Ergebnis auf dem Teller – und darüber entscheiden die Mitstreiter.“

Für seine Gäste hat sich der Wiener aber etwas Besonderes überlegt. Zur Vorspeise servierte er Burrata auf Blattspinat und Erdnusssoße, im Hauptgang gefüllte Agnolotti mit Ricotta und Schnitzel. Den Abschluss bildete eine Torta Caprese mit Oolong-Tee-Eis und Maracuja-Eis.