„Das perfekte Dinner“: Gastgeber lässt Kameramann in die Wohnung – plötzlich spricht er eine Warnung aus

In Hamburg steht Ian (35) schon in den Startlöchern, den Koch zu spielen. Bei „Das perfekte Dinner“ ist der Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Mittwoch der Gastgeber und damit der Hauptakteur der netten VOX-Kochrunde.

Ganz so einfach wird es für den 35-Jährigen „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer allerdings nicht. Denn es gibt gleich zwei Probleme.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber hat großes Problem

Schon zu Beginn des Tages stellt Ian klar: „Ich bin mega nervös, habe hohe Ansprüche an mich selber und ich gucke mal, ob ich die heute erfülle.“ Nervosität als der gefürchtete Koch-Killer? Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, zumindest freut sich der VOX-Kandidat, in der gemieteten „Dinner Kitchen“ seine Speisen servieren zu können.

Da die Wohnung für den „Das perfekte Dinner“-Dreh nicht ausreichend Corona-kompatibel ist, müssen Ian und seine Gäste nach dem Vor-Kochen also in die größere Location umziehen.

----------------------

„Das perfekte Dinner“: Ians Menü:

Vorspeise: Rote Bete-Tatar | Cashew-Mayo

Hauptspeise: Involtini vom Limousin-Rind | Tagliatelle | Tomaten-Zucchini-Soße

Nachspeise: Strawberry-Cheesecake | Limettensorbet

----------------------

Denn schon, als sich das VOX-Team einen ersten Eindruck von Ians Bleibe verschaffen will, wird es mehr als eng. Deshalb warnt der Hobbykoch die Kameraleute bereits an der Haustür: „Kommt doch einfach mal rein. Es wird sehr eng.“ Und tatsächlich ist es für das VOX-Team gar nicht so einfach, sich in der Wohnung aufgrund des Platzmangels auszuleben.

Ian: „Es ist sehr eng, Warnbecker Wohnung, alter Arbeiterbau. Daher muss ich ja heute in die Dinner Kitchen und ihr seid nur zur Vorbereitung hier.“ Seine Home-Office-Arbeitsecke hat der Hamburger im Schlafzimmer: „Ist tatsächlich bei der kleinen Wohnung nicht anders möglich“, so der „Das perfekte Dinner“-Kandidat.

Das perfekte Dinner: Die Runde in Hamburg ist komplett. Gastgeber Ian ist aufgeregt. Foto: TVNow

--------------

--------------

Für die ersten Essens-Vorbereitungen reicht die Küche aber allemal. Auch wenn die Nervosität des 35-Jährigen hin und wieder zum Vorschein kommt. Völlig unbegründet, wie sich später herausstellt.

Achtung, Spoiler!

„Es schmeckt sehr sehr gut“, stimmen seine Gäste am Essenstisch zumindest schon mal bei der Vorspeise ein. Etwas Punktabzug gibt es allerdings beim Nudelhauptgang. Am Ende springen 30 Punkte für den Bahn-Angestellten raus. Welch Überraschung, hatten seine beiden Vorgänger Julian und Sabrina diese Woche doch schon genauso viele erhalten…