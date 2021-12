„Das perfekte Dinner“: Kandidatin stocksauer – „Ich verklage diese Firma“

Der letzte Koch-Tag in war am Freitag in Münster angebrochen. Für „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Katharina (36) heißt es in der Folge ein Menü zaubern, gastfreundlich sein und hoffentlich die höchste Punktzahl absahnen. Die gelernte Bürokauffrau lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern auf einem Bauernhof sechs Kilometer östlich von Münster.

Die „Das perfekte Dinner“-Gastgeberin behauptet von sich, gut backen zu können und würde sich beim Kochen generell acht von zehn Punkten geben. Doch beim Backen passiert etwas, dass sie selbst wütend macht.

„Das perfekte Dinner“: Nachspeise fällt zunächst durch

Mit dem Tiramisu zum Nachtisch trifft sie vorab noch nicht zu hundert Prozent auf die Geschmäcker ihrer Konkurrenz. Die finden die Nachspeise zunächst etwas einfallslos.

Bei „Das perfekte Dinner“ war Katharina aus Münster mit dabei! Foto: RTL / ITV Studios

Das ist Katharinas Menü:

Vorspeise: Dreierlei vom Lachs

Hauptspeise: Rehrücken auf heimischem Mangold an Serviettenknödeln

Nachspeise: Tiramisu mit frischen Beeren

Dabei steckt ganz schön viel Arbeit dahinter, wie das Vox-Team beim Dreh feststellen muss.

„Das perfekte Dinner“-Gastgeberin: „Ich verklage diese Firma“

Als Katharina das Tiramisu auf einem Backbleck zubereiten will, bemerkt sie, dass der Mascarpone zu flüssig ist. „Ich habe Angst Kinder, dass sieht schon wieder so flüssig aus. Ich verklage diese Firma mit der Mascarpone.“

Aufgeben gibt’s bei ihr aber nicht. Ob die süße Nachspeise ihren Gästen später gefällt, stellt sich erst beim Abendessen raus.

Das ist „Das perfekte Dinner“:

'Das perfekte Dinner' wird seit dem 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt

Das Konzept basiert auf der britischen Show „Come dine with me“

In Deutschland wurden bereits über 3.500 Folgen ausgestrahlt

In fünf Tagen bekochen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig und bewerten die Kochleistung der Gastgeber mit Punkten von 1 bis 10

Du kannst dir die Folgen auch in der Mediathek bei TVNow ansehen

„Das perfekte Dinner“: Gäste haben klare Meinung zum Nachtisch

Dann die Erleichterung bei „Der perfekten Dinner“-Gastgeberin: „Es ist fest geworden. Da hatte ich ja heute Morgen ein bisschen Bedenken.“

Auch den Gästen schmeckt’s. „Ich fand das Tiramisu schon sehr, sehr gut. Das kriegt man in keinem Restaurant der Stadt so gut.“ Puh, Glück gehabt!

Das perfekte Dinner (Vox): Was halten die Gäste von Katharinas Essen? Foto: RTL / ITV Studios

Aber wie schaut es mit dem gesamten Menü aus? Schafft es Katharina, Punktevorreiter Alexander mit seinen 39 Punkten zu schlagen?

Katharina hat insgesamt 35 Punkte erhalten. Damit ist Alexander der klare Wochensieger und gewinnt 3000 Euro.

Die ganze Folge von „Das perfekte Dinner“ kannst du auf TVNow alias RTL+ sehen!

