„Das perfekte Dinner“: Gastgeber kocht – plötzlich macht er was Verbotenes

„Das perfekte Dinner“ (Vox) wird diese Woche von Wien aus gezeigt. Hier wollen Hobby-Köche mit Koch-Abitur von der Tourismusschule sich gegenseitig übertreffen. Simon (36) ist der letzte im Bunde der fünf Gourmet-Liebhaber.

Doch schon zu Beginn geht bei dem „Das perfekte Dinner“-Kandidaten so einiges schief.

„Das perfekte Dinner“: Gastgeber Simon passiert übles Malheur

Noch bevor das Vox-Team eintrudelt, beginnt der Versicherungskaufmann langsam mit den Vorbereitungen. Plötzlich passiert ihm ein kleines Missgeschick. „Ich habe schon angefangen, weil ich so aufgeregt war und jetzt habe ich mir in den Finger geschnitten. Ich muss jetzt Pizza bestellen“, scherzt der 36-Jährige.

Weiterkochen kann er trotzdem, auch wenn er Schwierigkeiten hat, das Eigelb vom Ei zu trennen. Ist halt nicht einfach, so vor der Kamera und mit kaputtem Finger. „Hoffentlich schmeckt’s auch gut.“

-------------

„Das perfekte Dinner“: Simons Menü

Vorspeise: Ravioli in Zitronenobers-Sauce an Lachstatar

Hauptspeise: Ochsenbacken mit Portwein-Jus, Polenta und Pilzsauce

Nachspeise: Topfenknödel

-------------

Kandidat von „Das perfekte Dinner“ macht was Verbotenes

Und plötzlich macht der „Das perfekte Dinner“-Koch etwas, das eigentlich nicht erlaubt ist in der Sendung: Er holt sich Unterstützung. Soll heißen: Die beiden Töchter des Wahl-Wieners, Melis (13) und Fanny (14), helfen ihrem Vater nach der Schule beim Kochen. „Die werden mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich schlecht in der Zeit bin. Ich brauche jede Hand.“

Die Kandidaten: Susanne, Ina, Gastgeber Simon, Markus, Klara. Foto: TVNOW / ITV Studios

So so. Am Ende ist das Essen aber rechtzeitig fertig, bevor die Gäste kommen. Und was sagen die zu Simons kleinen Helfern? Die schmunzeln zum Glück nur.

------------------

Das ist „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow

Die Sendung wird für den Fernsehsender Vox produziert

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Alle Rezepte sind bei Vox abrufbar

---------------------

Achtung, Spoiler!

Das Essen schmeckt ihnen – trotz der tatkräftigen Unterstützung der Teenie-Mädels – nur bedingt gut. Die Soße der Vorspeise ist ihnen zu dickflüssig, der Geschmack der Hauptspeise zu fad, die Nachspeise etwas zu mehlig. Am Ende gibt es aber immerhin noch 31 Punkte. Damit landet Simon auf dem dritten Platz.

Die Punktevergabe der „Das perfekte Dinner“-Kandidaten:

Platz: Ina (36 Punkte) Platz: Susanne (34 Punkte) Platz: Simon (31 Punkte) Platz: Klara (29 Punkte) Platz: Markus (25 Punkte)

Die 3000 Euro Preisgeld gehören damit Konkurrentin Ina.

Die ganze Folge von „Das perfekte Dinner“ kannst du am Freitag ab 19 Uhr bei Vox sehen oder bei TVnow.