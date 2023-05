„Das perfekte Dinner in Duisburg“: Gäste angewidert – „Schon fast eklig“

Als frisch gebackener Papa, Soldat und freier Redner hat „Das perfekte

Dinner“-Kandidat eigentlich genug zu tun. Trotz allem bewarb sich der

Hobby-Koch beim Vox-Format – vielleicht auch, um mit seinem

Geschichtswissen zu punkten.

Der Duisburger hat nämlich ein Diplom in Geschichte und ist begeistert von den alten Römern. Genau deshalb steht bei Simon alles unter dem Motto „Römer im Pott“.

Das Menü hinterlässt jedoch fragende Gesichter, denn die Gerichte stehen

auf dem Menü in lateinischer Sprache.



Simons Menü:

Vorspeise: Aliter Cucumeres, Panis Legionaris und Moretum,

Lucanicae

Lucanicae Hauptspeise: Ofellas Ostienses, Fabaciae Virides, Gnocchi alla

Romana Nachspeise:

Romana Nachspeise: Globuli, Patina Versaltilis Vice Dulcis

Grob übersetzt serviert Simon am Abend als Vorspeise Frikadellen mit

Pfannenbrot, Feta-Dip und Gurkensalat. Als Hauptspeise hat er sich einen

Krustenbraten mit Gnocchi und grünen Bohnen. Als Nachspeise hat er sich

einen süßen umgestürzten Auflauf ausgedacht.

Vernichtendes Urteil bei „Das perfekte Dinner“

Doch mit der Hauptspeise kann Simon nicht punkten. Noch bevor die

Gäste die Vorspeise kritisieren, kommt der selbsternannte „Krustenbraten-

Experte“ Frank bereits ins Schwitzen, denn, dass Simon den Braten da

nicht längst im Ofen hatte, war ihm ein Dorn im Auge. Als das Fleisch

schließlich auf dem Tisch steht, fällt das Urteil nicht besser aus.

„Das Fleisch war in der Mitte einfach roh. Muss man ganz klar einfach mal

so sagen“, betont er. „Die Kruste war ok. Die geht sicherlich noch ganz

anders und geht viel viel besser“, findet er zudem.

Stephan hat eine ganz ähnliche Meinung und legt noch einmal nach: „Die

Soße vom Fleisch war für mich nicht vorhanden. Das war schon fast eklig,

mehr geléeartig, hatte keine Farbe gehabt. Das war mehr so Bindemittel

irgendwie und hatte gar keinen Geschmack.“

Diskussion um das Hauptgericht: „Das war eine Katastrophe“

Die Gnocchi überzeugen Frank ebenso wenig: „Die Gnocchi waren keine

Gnocchi, das waren irgendwelche angebratenen Teigfladen.“ Kurz vor der

Nachspeise muss Frank ein weiteres Mal betonen, dass der Krustenbraten

nicht gut war. Kandidatin Esma verteidigt Simon allerdings und

argumentiert damit, dass man auch das historische Motto des Hobbykochs

beachten müsse. „Es muss einem aber trotzdem schmecken“, entgegnet

ihr Frank daraufhin.

„Das war eine Katastrophe eigentlich“, sagt Frank schließlich zum

Hauptgericht. Auch zum Dessert hat er schließlich keine guten Worte

übrig. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das runtergekriegt habe.“ Für

Simon, der sich selbst neun Punkte gegeben hätte, sicher nicht schön zu

hören.

Mehr News:

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19.00 Uhr im TV

und online in der Mediathek. (nra)