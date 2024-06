Freundin von Lotto-König Chico beim „Perfekten Dinner“: „Früher war alles besser“

Er war eine DER Sensationen des vergangenen Jahres. 2022 gewann Kürsat Yildirim alias Lotto-König Chico 9,9 Millionen Euro im Lotto. Während viele Lotto-Gewinner versuchen, ihren Gewinn möglichst geheim zu halten, machte der Dortmunder jedoch keinen Hehl aus seinem Gewinn. Chico tingelte durch Talkshows, präsentierte in den sozialen Medien seine neuen Errungenschaften.

Und auch in Sachen Liebe hielt Chico nicht hinterm Berg. Seine Beziehung mit der Polizisten Candice wurde im Sommer 2023 bekannt. Wer am Donnerstagabend (20. Juni 2024) aber „Das perfekte Dinner“ auf Vox einschaltet, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Denn auch dort ist Candice zu sehen.

Vorab gesagt: Bei der „Das perfekte Dinner“-Episode, die Vox um 19 Uhr ausstrahlt, handelt es sich um eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung erfolgte bereits im März 2023. Dennoch ist es spannend mal einen Blick hinter die Kulissen der Freundin von Lotto-König Chico zu werfen.

Freundin von Lotto-König Chico beim „Perfekten Dinner“

Candice wird in der Episode als Influencerin und Content-Creatorin vorgestellt, ihr Motto des Abends: „Futtern wie bei Muttern – Früher war alles besser“. Na dann. Doch war früher wirklich alles besser?

Zumindest die Grundidee des Menüs wirkte schon einmal ansprechend. Da gab es „Kalte Schnauze“, eingelegte Kirschen, Gouda-Röllchen oder auch einen Nussbraten in Blätterteigmantel.

Kam das bei den Konkurrentinnen an? Bedingt. Zwar sei alles „total lecker“ gewesen, wie Montags-Kandidatin Katja bilanzierte, jedoch habe ihr der „Wow-Effekt“ gefehlt. Candice jedoch, die den ganzen Abend in Klamotten der 50er bestritten hatte, wirkte begeistert.

Ist das Motto aufgegangen?

„Ich glaube, dass das Konzept von meinem Motto total aufgegangen ist, und dass die Mädels überrascht waren, mich so zu sehen, mit so einem Hut, in so einem Outfit, die entsprechenden Speisen dazu, dass es sie überrascht hat und der Abend für sie einfach ein schöner Mottoabend war“, so die Influencerin.

Spiegelte sich diese Einschätzung auch in den Punkten wider? 31 Punkte konnte Candice sammeln und sich damit den vorerst dritten Platz sichern.